Luckenwalde: Polizei sucht Zeugen wegen gefährlicher Körperverletzung

Luckenwalde

Ein Mann hat am Montagabend einen 41-Jährigen in Luckenwalde angegriffen. Das Opfer bemerkte einen schwarzen VW mit Anhängerkupplung vor seinem Grundstück. In dem Auto saßen zwei Männer und eine Frau, die sich lautstark beschwerten, wegen Pollern nicht voran zu kommen. Sie attackierten den 41-Jährigen verbal und traten ihm ins Gesicht. Anschließend schraubten sie einen Poller ab. Die Frau soll die Kennzeichen vom VW abgenommen haben, um eine Erkennung zu verhindern. Der 41-jährige Mann begab sich schwer verletzt in ein Krankenhaus. Bei den unbekannten Männern soll es sich um einen etwa 16 Jahre alten und einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln. Der Ältere ist etwa 1,70 Meter groß. Die Frau war ebenfalls etwa 1,70 Meter groß und hatte langes schwarzes Haar. Unter Tel.: 03371/ 600-0 können sich Zeugen man sich an die Polizei wenden.

Von MAZonline