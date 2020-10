Luckenwalde

Nach dem zweiten Verhandlungstag am Amtsgericht Luckenwalde gegen einen 42-jährigen Polizeibeamten wegen unerlaubten Drogenhandels steht das Urteil fest: Gegen den Polizeioberkommissar aus Luckenwalde wird eine Freiheitsstrafe von neun Monaten verhängt, die zur Bewährung ausgesetzt wird.

Angeklagter ist geständig

Laut Anklage soll Francis S. im Zeitraum zwischen Mai 2016 und Juli 2018 in 61 Fällen Cannabis und Marihuana in unterschiedlichen Mengen erworben und in seinem Bekanntenkreis weiterverkauft haben. Am ersten Verhandlungstag vor zwei Wochen hatte sich der Angeklagte kooperativ und geständig gezeigt. Er gab zu, die Betäubungsmittel besessen, konsumiert und an Freunde und Nachbarn weitergegeben zu haben. Gewerbsmäßigen Handel streitet er ab. Zudem hat S. inzwischen ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Gutachten sollen belegen, dass er seit zwei Jahren keine Rauschmittel mehr konsumiert.

Ob S. die vergleichsweise geringen Mengen an Cannabis, zum Teil nur ein Gramm, pur abgegeben oder damit gewinnbringend gehandelt hat, konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Gewerbsmäßiger Handel war ihm aber nicht nachzuweisen. Richterin Stephanie Haensel geht dennoch davon aus, dass er „zumindest mit einer geringen Gewinnspanne“ agiert hat.

Mildes Strafurteil

Für das vergleichsweise milde Strafurteil kam dem Polizeibeamten zugute, dass ihm die 61 Fälle des Drogenhandels wegen der unterschiedlichen und teils geringen Mengen mit mehreren Einzelstrafen belegt wurden. Außerdem war S. geständig und hat seinen Lebenswandel offenbar gänzlich geändert.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtstrafe von zehn Monaten Freiheitsentzug mit Aussetzung zur Bewährung gefordert. Der Verteidiger plädierte für acht Monate. „Die lange Verfahrensdauer hat den Angeklagten belastet. Und er ist zuvor strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten“, so der Anwalt.

Richterin: „Geringes Strafmaß angemessen“

„Wir haben es hier nicht mit dem klassischen Drogenhandel im großen Stil zu tun“, sagte die Richterin. „Der Angeklagte hat in einem kleinen sozialen Umfeld von fünf Bekannten agiert, andere Personengruppen waren nicht gefährdet.“ Sie hält deshalb das geringe Strafmaß von neun Monaten für angemessen. Außerdem wurde der Haftbefehl gegen S. aufgehoben. Das Urteil ist rechtskräftig.

Polizist bleibt Beamter

Mit diesem Strafmaß kann der Polizist im Beamtenverhältnis bleiben. Allerdings laufen seitens seines Arbeitgebers noch Disziplinarverfahren gegen ihn.

Die Richterin erinnerte S. an seine Verantwortung als Polizeibeamter. „Sie haben Ihren Eid auf die Verfassung geschworen und eine erhöhte Pflicht zur Vorbildwirkung, da ist leider was schief gelaufen.“ In Bezug auf die anstehenden Disziplinarverfahren gab sie ihm auf den Weg: „Ich kann Ihnen nur viel Glück bei der Auseinandersetzung mit Ihrer Dienststelle wünschen.“

