Luckenwalde

In der Poststraße in Luckenwalde wird seit Montag gebaut. Die Straße ist dafür auf einem kleinen Abschnitt komplett gesperrt und endet aus beiden Richtungen als Sackgasse zwischen der Zu- und Abfahrt zum Volltuchgelände, welches weiter erreichbar bleibt.

Unterhalb der Straße wird ein Kabel verlegt. Quelle: Victoria Barnack

Wie die Stadt Luckenwalde berichtet, wird in der Fahrbahn und im Gehwegbereich ein Kabel verlegt. Die Vollsperrung der Straße zwischen den Hausnummern 23 und 25 soll bis zum 22. Oktober dauern. Danach betreffen die Bauarbeiten nur noch den Gehweg.

In der Zwischenzeit finden Buskunden die Ersatzhaltestelle in der Kleinen Weinbergstraße. Die normalen Haltestellen in der Poststraße und im Haag werden wegen der Straßensperrung vorerst nicht angefahren.

Auch Sanddornweg in Luckenwalde gesperrt

Von einer weiteren Baustelle in Luckenwalde dürften deutlich weniger Autofahrer betroffen sein: Ab Dienstag ist der Sanddornweg für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auch hier endet die Straße aus beiden Richtungen als Sackgasse. Die Zufahrten zu den privaten Grundstücken bleiben erreichbar. Die Arbeiten im Sanddornweg sollen bis zum 19. Oktober dauern.

Von Victoria Barnack