Luckenwalde

Auf dem Bahnhofsvorplatz Luckenwalde kam es am vergangenen Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei Verletzten. Vier Jugendliche störten sich an einer Fahrradklingel eines Kindes, so dass nach einem verbalen Streit mit dem Vater zwei Männer aus der Gruppe den 31-Jährigen festhielten und mit den Fäusten auf ihn einschlugen. Die Mutter stand dabei. Eine 19-Jährige ging dazwischen und wurde ebenfalls geschlagen. Im Anschluss entfernten sich die vier Jugendlichen in Richtung Feuerwache. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen. Die Männer werden auf 16 – 17 Jahre geschätzt.

Von MAZonline