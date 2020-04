Bis vor wenigen Tagen waren die Pumpen und Wasserhähne auf den städtischen Friedhöfen in Luckenwalde und Kolzenburg noch außer Betrieb, jetzt heißt es wieder „Wasser marsch“.

Luckenwalde - Pumpen auf den Friedhöfen wieder in Betrieb