Luckenwalde

Am Mittwochmorgen kollidierte in Luckenwalde ein weißes Auto mit dem Hinterrad mit einem 86-jährigen Radfahrer. Der Mann stürzte und verletzte sich. Der Pkw flüchtete in Fahrtrichtung Große Weinbergstraße. Der Rettungsdienst transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. Durch die Polizei wurden die Angehörigen des Mannes benachrichtigt. Jetzt wird zu dem unbekannten Autofahrer ermittelt.

Von MAZonline