Bei Sommerhitze mit Temperaturen über 30 Grad waren Kinder und Mitarbeiter der Luckenwalder Kita Burg froh, wenn sie nach dem Aufenthalt im Freien ihren Schotten dicht machen und kühlere Räume nutzen konnten. Bis auf zwei Ausnahmen.

Ein Kreativraum und ein Hausaufgabenraum im zweiten Obergeschoss können bis heute nicht mit einem Sonnenschutz beschattet werden. Erzieher Thorsten Lehmann hatte dieses Problem schon mehrfach in der Stadt angesprochen, zuletzt in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. „Die Rollos wurden schon vor Monaten installiert, die Elektrik funktioniert aber nicht“, sagte er. Bei den Sommertemperaturen sei es ihm und den Kindern nicht möglich, längere Zeit in den Räumen zu verbringen.

Verzögerte Montage

Das Problem ist der Stadt bekannt, erklärt Felix Hochmuth, Abteilungsleiter technische Gebäudeverwaltung. „Die Montage des außenliegenden Sonnenschutzes wurde bereits 2019 beauftragt. Die Umsetzung wurde mehrfach angemahnt und kam leider erst in der zweiten Kalenderwoche 2020 zur Ausführung“, teilt er mit.

Fachwissen erforderlich

Leider sei erst nach der Installation aufgefallen, dass die Montagefirma nicht in der Lage war, die elektrische Ansteuerung umzusetzen. Die Elektroanlage sei mit der sogenannten „BUS-Technik“ ausgestattet, wofür spezielles Fachwissen und Programmierkenntnisse notwendig sind. Deshalb musste die ursprüngliche Installationsfirma beauftragt werden.

Hoffnung auf 18. August

„Bei der Umsetzung der Arbeiten an der Elektroanlage kam es leider zu Verzögerungen, die wir bedauern“, erklärt Felix Hochmuth. „Auf mehrfache Nachfrage und Ermahnung hat die Installationsfirma uns jetzt einen Montagetermin für den 18. August benannt.“ eli

Von Elinor Wenke