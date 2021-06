Luckenwalde

Gerade ist das Geschäft im Luckenwalder Restaurant „Turmklause“ nach dem Corona-Lockdown wieder angelaufen, gerade hatten die Gastronomen beim Musikfestival „Nuthe Beats“ im Nuthepark das Bier wieder ordentlich fließen lassen, da müssen die Geschäftsführer eine Klatsche verkraften. In der Nacht vom 21. zum 22. Juni haben unbekannte Täter von der Straßenseite Baruther Straße aus die Fensterscheibe im Gastronomieraum eingeschlagen und im wahrsten Sinne einen Scherbenhaufen hinterlassen.

Die zerschlagene Scheibe an der „Turmklause“. Quelle: Elinor Wenke

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr war noch alles unversehrt. Restaurant-Leiterin Anja Hurtig entdeckte den Schaden am Montagmorgen, als sie die Tische eindecken wollte. „Ich habe zuerst die Scherben gesehen und einen mächtigen Schreck bekommen. Ich dachte, der Übeltäter ist noch im Haus.“ Doch zum Glück im Unglück konnte durch das vergleichsweise kleine Leck niemand einsteigen. Richtig eingebrochen wurde demnach nicht.

Anzeige bei der Polizei

Das Loch in der Scheibe wurde zunächst notdürftig verdeckt und der Glaser bestellt. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet. „Den finanziellen Schaden können wir noch nicht beziffern. Die Schrift muss ja auch erneuert werden. Auf alle Fälle ist es sehr ärgerlich“, sagt Anja Hurtig. Sie und ihre Mitarbeiterin Petra Spielmann gehen nicht von einem gezielten Angriff auf die Turmklause aus, da an anderer Stelle in der Stadt wie etwa in der Poststraße auch randaliert wurde. „Wahrscheinlich haben ein paar Trunkenbolde dem Alkohol zu sehr zugesprochen und überreagiert“, mutmaßt die Restaurant-Chefin. „Oder sie hatten Langeweile.“

Ein Fass mit Bierflaschen aus der „Turmklause“. Quelle: Elinor Wenke

Geschäftsführer Torsten Kutzner indes will den Randalierern auf ganz eigene und originelle Art das Handwerk legen. „Für den Hinweis, der zur Ergreifung des Übeltäters führt, spendieren wir ein Fässchen Bier. In diesem Sinne, Prost!“, teilt er mit und hofft, dass sich vielleicht ein Zeuge meldet, der etwas beobachtet hat. Auch auf Facebook hat er seinen Aufruf gepostet.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/60 00 entgegen.

Von Elinor Wenke