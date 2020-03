Rathaus wird für Millionen-Betrag saniert

Luckenwalde

Das Luckenwalder Rathaus soll für 3,8 Millionen Euro und mit Hilfe von Fördergeld aufwendig saniert und barrierefrei umgebaut werden. Vorgesehen sind drei Bauabschnitte; bereits im September soll mit den ersten Arbeiten begonnen werden. „Das ist zumindest unsere Wunschvorstellung“, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) gegenüber der MAZ. „Noch warten wir auf die Baugenehmigung, hoffen aber, dass sie in Kürze erteilt wird.“ Im Frühjahr 2023 soll alles fertig sein.

Den Grundsatzbeschluss zur Sanierung hatten die Stadtverordneten bereits im Jahr 2018 gefasst. Begründet wird das Vorhaben mit dem unzulänglichen Zustand des Verwaltungsgebäudes, das aus fünf aneinander gereihten Einzelhäusern besteht.

Für besseren Brandschutz und Barrierefreiheit

Verbessert werden sollen die Dienstleistungen für die Bürger, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, der Brandschutz und die Barrierefreiheit. Außerdem geht es um eine gesicherte Handlungsfähigkeit in Not- und Krisenzeiten, um Digitalisierung und Energieeinsparung. Details zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurden im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt.

Verschiedene Ausweichquartiere

Das Problem: Das Haupthaus muss leer gezogen werden. Ganze Abteilungen mit ihren Mitarbeitern ziehen in fünf verschiedene Ausweichquartiere um. „Der Dienstbetrieb während des Umbaus wird natürlich aufrecht erhalten“, versichert die Bürgermeisterin. Sie selbst und ihre Sekretärin ziehen in das Obergeschoss am Markt 1-3, ein Mietobjekt im Eigentum der Luckenwalder Wohnungsgesellschaft. Auch das Stadtplanungsamt und die Kämmerei erhalten dort vorübergehend ihr Domizil.

Das Wirtschaftsförderungs- und Kulturamt zieht in den Palazzo. Quelle: Elinor Wenke

Im Palazzo am Gewerbehof in der Beelitzer Straße wird unter anderem das Wirtschaftsförderungs- und Kulturamt seine Arbeit aufnehmen. Mitarbeiter von Einwohnermeldewesen, Wohnen und Soziales sowie des Standesamtes stellen ihre Schreibtische vorübergehend im Markt 12a, einer Stadt-Immobilie, auf. Dort ist bislang der Stadtmarketingverein untergebracht. Die Hausmeister-Wohnung im Rathaus wird zu Büros umgebaut.

Ihr Jawort werden die Brautpaare künftig im Heimatmuseum geben – der Raum für Sonderausstellungen wird zum Trauzimmer umfunktioniert – weshalb auf Sonderausstellungen vorübergehend verzichtet werden muss.

Die Stadtverordneten tagen künftig vorübergehend in der Feuerwache. Quelle: Elinor Wenke

Einen völlig neuen Nutzungscharakter wird die neue Feuerwache an der Dessauer Straße erhalten. Im großen Versammlungsraum tagt künftig die Stadtverordnetenversammlung. Außerdem finden dort Ausschusssitzungen sowie Beratungen der Schiedsstelle und des Personalrates statt.

„Ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe“, gibt Herzog-von der Heide zu. „Es geht ja nicht nur darum, Büros zu verlagern, sondern auch sichere Datenleitungen zu gewährleisten.“ Deshalb werden die Ausweichquartiere nach und nach bezugsfertig und dementsprechend auch der Umzug erfolgen. Einige Bereiche wie zum Beispiel Kasse und Steuern bleiben im Bestandsgebäude.

Großzügiger Bürgerservice geplant

Das Rathaus-Foyer soll zu einem großzügigen Informations- und Bürgerservice ausgebaut werden. Um die Bürger während des Umbaus nicht nur auf einer Baustelle zu empfangen, wird auf dem Hinterhof des Rathauses ein Container-Modul als Info-Point, Wegweiser und Beratungsbüro für mobilitätseingeschränkte Besucher aufgestellt.

„Die Umzugskosten und die Kosten für den Container sind in der bisherigen Planung noch nicht berücksichtigt“, erklärt Elisabeth Herzog-von der Heide, „weshalb wir bei der Gesamtinvestition die Vier-Millionen-Euro-Marke durchaus knacken könnten.“

