Luckenwalde

„Mit Anfang 15 habe ich mich als lesbisch geoutet“, erzählt Kay-Alexander Zepp. „Mit 18 habe ich mich dann als Trans geoutet“. Für einige aus seiner Familie war das sofort okay. „Es ist wichtig für mich, dass du glücklich bist, ich unterstütze dich aber bitte überstürze nichts, denn einige Dinge sind nicht mehr reversibel – das war eine der schönsten Aussagen, die kam von meinem Vater“, erzählt Zepp.

Andere nahmen ihn nicht so herzlich auf: „Es gibt immer noch einige, die mich bei meinem Geburtsnamen nennen und die falschen Prononmen benutzen“ – absichtlich. „Anfangs war das schwierig für mich, ich war unsicher und hab mich schnell verletzt gefühlt“, berichtet Zepp.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch, wenn sich seit Zepps Coming Out einiges geändert hat, gibt es immer noch viele Familien, die die Sexualität und die Geschlechtsidentität ihres Kindes nicht akzeptieren. „Einige Jugendliche sind zu Hause Gewalt ausgesetzt“, erzählt Zepp. Andere werden von ihren Eltern vor die Tür gesetzt oder ihnen drohen Konversionstherapien. „Es ist ein ganz, ganz kleiner Satz aber auch die gibt es“, bedauert Zepp.

Kaum feste Jugendstrukturen für LGBTQ Community in TF

Um das zu vermeiden, aufzuklären und Akzeptanz und Respekt zu verbreiten tourt er mit dem Verein Andersartig e.V. durch Brandenburg. „Teltow-Fläming ist auf der Landkarte in Sachen queeren Strukturen noch ein relativ weißer Fleck“, sagt Lars Bergmann, der Geschäftsführer des Vereins. Es gibt kaum Treffpunkte, Jugendgruppen oder feste Strukturen für queere Personen, dabei ist das gerade für Jugendliche wichtig. „Es ist schon gut zu wissen, dass man nicht als einziger Mensch so fühlt, sich mit Gleichgesinnten austauschen kann und Fragen loswerden kann, die man vielleicht den Eltern nicht stellen kann“, so Zepp. „Im Internet ist das teilweise einfacher aber auch dezentraler“.

Lars Bergmann (l.) vom Verein Andersartig e.V. zusammen mit Peter Mann, kommunaler Gleichstellungsbeauftragter Anke Habelmann, Manfred Thier und Felix Thier. Quelle: Antonia Engel

Im Zeichen der LGBTQ Community wurde deshalb auch am Montagnachmittag vor der Kreisverwaltung für eine Woche eine Regenbogenflagge gehisst. „Wir denken, dass Luckenwalde eine tolerante und offenene Stadt ist“, sagt Peter Mann, stellvertretender Bürgermeister. „Und wir hoffen, dass wir auch richtig liegen in unseren Annahmen“.

Vielfältige sexuelle Orientierungen seien keine Modeerscheinungen und Toleranz gegenüber der LGBTQ Community ist in Luckenwalde „keine Eintagsfliege, sondern gelebte Kultur“, sagte Landrätin Kornelia Wehlan (Linke).

Lesen Sie auch LGBT-Debatte: Hennigsdorf steht zu Partnerstadt

In anderen Städten ist das nicht so. „Die Beschimpfungen sind zwar deutlich weniger geworden“, so Zepp, aber ab und zu gäbe es sie doch noch. „Aufklärung heißt natürlich auch, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die das hier ganz anders sehen“, sagt Bergmann. Die Tourmitglieder nehmen das mittlerweile locker aber Jugendliche, die solchen Äußerungen gegenüberstehen, trifft das meist sehr.

Suizidrate bei Transsexuellen und Homosexuellen höher

„Die Suizidrate bei homo- und transsexuellen Personen ist wesentlich höher im Vergleich zu cis-geschlechtlichen Jugendlichen“, sagt Zepp, Vier- bis siebenmal höher sogar. Jugendliche seien eine besonders vulnerable Gruppe, die von Unsicherheit, Mobbing und fehlender soziale Unterstützung am meisten betroffen sind. Aber nicht nur Jugendliche suchen bei dem Verein Rat, sondern auch Angehörige, Unternehmen und Schulen.

Kornelia Wehlan: Offeneheit und Toleranz wichtiger als Wissen

„Dabei muss es oft gar nicht Wissen sein, was da ist, um zu unterstützen“, erklärt Zepp. „Man muss nicht alles nachempfinden können und man muss auch nicht alles erklären müssen“, stimmt ihm Wehlan zu. „Es ist viel mehr Offenheit und zuhören können“, so Zepp. Es wäre schön, wenn kein Mensch mehr diskrimniniert werden würde und wenn alle die gleichen Recht hätten. „Unser Ziel ist es eigentlich, uns unnütz zu machen“, lacht Zepp.

Kontakt Beratungsstelle Andersartig e.V.

Info: Die Beratungsstelle von Andersartig e.V. ist erreichbar unter beratung@lks-brandenburg oder 0331 - 8170 770.

Von Antonia Engel