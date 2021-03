Luckenwalde: Restarbeiten in der Dahmer Straße

Luckenwalde

Nach über dreijähriger Bauzeit in der Dahmer Straße in Luckenwalde gibt es noch immer kleinere Baustellen. In den vergangenen Tagen haben Mitarbeiter des Bauunternehmens Streubel die Einmündung zur Carl-Drinkwitz-Straße gepflastert, sie ist derzeit noch gesperrt. Nach Restarbeiten kann dieser Bereich voraussichtlich noch in dieser Woche für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Baumpflanzung im April

Danach werden die restlichen Gehwege mit entsprechenden Platten hergerichtet, die im vergangenen Jahr nicht mehr fertiggestellt werden konnten. Im April sollen die neuen Bäume gepflanzt werden.

Im Dezember war der letzte Bauabschnitt vorläufig fertig geworden. Quelle: Elinor Wenke

Die knapp 700 Meter lange Dahmer Straße war im Auftrag der Stadt in einer Bauzeit von über drei Jahren und in mehreren Bauabschnitten aufwendig und grundhaft saniert worden. Dabei hatte es Verzögerungen gegeben. Die Stadt investierte 1,1 Millionen Euro, weitere Leistungen wurden von den Städtischen Betriebswerken und der Nuwab für den Leitungs- und Kanalbau erbracht. Im Dezember war der letzte Bauabschnitt freigegeben worden.

Von Elinor Wenke