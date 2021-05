Luckenwalde

Die Luckenwalder Fläming-Therme muss für den Publikumsverkehr immer noch geschlossen bleiben. Aber: Die Rettungsschwimmer der DLRG dürfen ab Dienstag, dem 25. Mai, dort wieder trainieren. Darauf haben sich Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD), Thermen-Chefin Maxie Wohlauf und die DLRG Luckenwalde geeinigt.

Noch ist die Fläming Therme in Luckenwalde geschlossen. Quelle: Victoria Barnack

„Der Gesetzgeber hat erkannt, dass Rettungsschwimmer regelmäßig trainieren müssen, damit sie in Notfällen sicher Leben retten können“, sagte Herzog-von der Heide in der Sitzung der Stadtverordneten. „Aus diesem Grund gibt es nun auch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Rettungsschwimmern durch anerkannte Hilfsorganisationen eine Ausnahme vom Nutzungsverbot für Sportanlagen.“ Auch Maxie Wohlauf ist erleichtert. „Mit dem jüngsten Lockdown sitzen auch die Rettungsschwimmer seit November quasi auf dem Trocknen. Wenn die Sommersaison los geht und Familien Zeit am Wasser verbringen, müssen die Rettungsschwimmer aber fit sein“, sagt sie.

Fünfmal pro Woche am Abend

Ab Dienstag können die DLRG-Sportler an fünf Tagen in der Woche jeweils von 17 bis 21 Uhr im Sportbecken trainieren. Ganz zum Nulltarif ist die neue komfortable Situation aber nicht zu haben. „Der Betrieb unserer Fläming-Therme verursacht enorme Kosten“, sagt Herzog-von der Heide, „vor allem für Energie zur Aufbereitung des Wassers, für Pumpen, Umwälzungen wie auch Wärmeenergie.“ Die unentgeltliche Bereitstellung von Trainingskapazität sei nur dann wirtschaftlich vertretbar, wenn der reguläre Badbetrieb mit zahlenden Besuchern möglich ist, die zur Kostendeckung beitragen. „Fahren wir den Badbetrieb nur für die Trainingsmöglichkeiten hoch, müsste die Stadt 100 Prozent der Kosten tragen, das überfordert uns“, so die Rathauchchefin. „Unsere Therme ist eben kein Olympiastützpunkt und wird deshalb auch nicht durch Bundes- und Landesförderung finanziert“, erklärt Herzog-von der Heide.

DLRG beteiligt sich an Kosten

Sie macht eine Rechnung auf: Wird das Sportbecken einmalig von aktuell 20 Grad auf 24 Grad hochgeheizt, kostet das 550 Euro. Die Summe wöchentlicher Kosten zum Betreiben des Sportbeckens beträgt 2.760 Euro. Maxie Wohlauf ergänzt: „Wir müssen Personal für den Einlass bereitstellen und auch regelmäßig reinigen und desinfizieren.“ Nun hat man sich darauf geeinigt, der DLRG das Sportbecken für Trainingszwecke zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug beteiligt sich der Sportverein mit 5.000 Euro monatlich an den Kosten. „Sobald die Therme wieder für zahlende Gäste öffnen kann, ordnet sich der Trainingsbetrieb entsprechend unter und die Zuzahlungspflicht entfällt“, stellt Herzog-von der Heide in Aussicht. Laut Maxie Wohlauf dürften sich 88 Schwimmer gleichzeitig am Becken aufhalten. Die Zahl wurde aber reduziert, sodass nun pro Trainingsgruppe jeweils 40 Sportler ins kühle Nass steigen.

Offensive zum Schwimmenlernen

Auch der Schwimmunterricht und Schwimmkurse für Kinder sind nun fast ein Jahr lang ausgefallen. Deshalb soll für den Sommer eine Lern-Offensive fürs Schwimmen gestartet werden. Ursprünglich war dafür das Freibad Elsthal vorgesehen. „Doch die Wassertemperaturen sind im Moment eh zu niedrig und Trainer und Schwimmlehrer schätzen die Wetterlage als instabil ein, sodass den Kindern möglicherweise der Spaß am Schwimmen nicht vermittelt werden kann“, räumt Wohlauf ein.

Bewerbung um Modellprojekt

Deshalb soll neben möglichen Crash-Kursen im Freibad vor allem die Therme für die ersten Schwimmversuche genutzt werden. Maxie Wohlauf und das Team der Aquapark GmbH als Betreiber der Therme werden sich deshalb um ein Modellprojekt bewerben, das die Öffnung des Indoor-Badens unter einem strengen Hygienekonzept erlaubt. Gute Erfahrungen gibt es da schon aus einem von der Aquapark betriebenen Bad in Nordrhein-Westfalen. „Die Modellprojekte müssen mit dem fachlich zuständigen Ministerium und dem Gesundheitsministerium im Land ausgewählt und mit dem Gesundheitsamt des Landkreises abgestimmt werden“, erklärt Herzog-von der Heide und ist optimistisch.

Von Elinor Wenke