Im Rotkreuz-Museum in Luckenwalde können sich Besucher künftig von ihrem eigenen Smartphone durch die Ausstellung führen lassen. Die Stiftung Rotkreuz-Museum als Träger teilte jetzt mit, dass der Bund Fördermittel für die Umsetzung einer App genehmigt hat, die sich Besucher künftig auf ihr Handy laden können.

Museums-App wird von der Bundesregierung gefördert

Das Museum ist derzeit Lockdown-bedingt fürs Publikum nicht zugänglich, hinter den geschlossenen Türen gehe die Arbeit aber erst recht weiter, heißt es in der Pressemitteilung der Stiftung. Die Bundesregierung hat im vergangenen Sommer mit dem Förderprogramm „Neustart Kultur“ ein pandemiebedingtes Zukunftsprogramm für Museen aufgelegt. Im Rahmen dieses Programms hat die Stiftung Rotkreuz-Museum den Antrag gestellt, im Luckenwalder Rotkreuz-Museum ein App-basiertes Audioguide-System fürs Smartphone zu installieren. Es soll die Führung in mehreren Sprachen anbieten. Dieser Antrag über eine Fördersumme im mittleren fünfstelligen Bereich sei vor wenigen Tagen bewilligt worden.

Nun beginnt im Museum die Arbeit, die Präsentationstexte für die Ausstellungsräume und für Exponate, auf die die Smartphone-Führung eingehen soll, zu verfassen. Das soll in den kommenden Wochen geschehen. Eine spezialisierte Agentur in Sachsen wird die Texte in die verschiedenen Sprachen übersetzen lassen, sie dann mit muttersprachlichen Sprechern einspielen und das Ganze technisch zu einer App verarbeiten.

Führung gibt es auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch

Voraussichtlich ab September soll jeder Museumsbesucher am Eingang diese App auf das Handy herunterladen können und dann ganz unabhängig vom Museumsleiter auch allein durchs Museum schlendern. Außerdem steht die Führung dann auch auf Englisch, Französisch und Arabisch zur Verfügung.

Das Rotkreuz-Museum in Luckenwalde ist das einzige seiner Art im Land Brandenburg. Es zeigt auf rund 200 Quadratmeter Ausstellungsfläche die Arbeit und Geschichte des Roten Kreuzes als weltweite Organition. Es wird ehrenamtlich von Rainer Schlösser geleitet.

Die Museumssiftung ist darüber hinaus Mitherausgeberin einer Buchreihe, regt Untersuchungen zur Rotkreuzgeschichte an und fördert sie und hält für Forscher eine Bibliothek vor.

