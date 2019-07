Luckenwalde

Die künftigen Schulanfänger konnten das Neptunfest kaum erwarten. Im Luckenwalder „ Rundbau“-Kindergarten tauften Neptun und sein Gefolge am Mittwoch die kleinen Wassergeister. Seit mehr als 40 Jahren ist es Tradition, dass sich die Schulanfänger nach Neptuntrunk und Einseifen in die Fluten stürzen.

Für jedes Kind einen Spruch

Zwischendurch las der grüne Meeresherrscher alias Ronny Voigt für jedes Kind einen Spruch vor. „Der interessierte Kalmar wohnt im Meer. Das ist unser Raphael, der kommt zu uns her. Vor der Schule ist ihm nicht bange. Er weiß so viel, und es dauert auch gar nicht mehr lange“ Und kaum ausgesprochen, wurde Raphael auch schon eingeseift und sprang ins Wasser. „So ist es richtig. Den Kindergartenschmutz ordentlich abwaschen, damit davon nichts mehr in der Schule zu sehen ist“, kommentierte Ronny Voigt. Er hatte das Zepter des Neptuns im vergangenen Jahr von Karin Münzer übernommen, die sich zuvor 25 Jahre in den Herrn der Meere verwandelt hatte.

Die Eltern und Großeltern beobachteten das Geschehen von der gegenüberliegende Seite. Zum Abschluss bei der Wasserparty erhielten auch sie eine kalte Dusche.

Auch ein Theaterstück wurde aufgeführt

Das Neptunfest war aber nur einer der Höhepunkte. Zuvor zeigten Erzieher das Theaterstück „Der Regenbogenfisch“. Darin ging es um den aller schönsten Fisch im Ozean, dessen Schuppenkleid wie Edelsteine glitzerten. Die anderen Fische bewunderten ihn, weil er so schön war. Sie wollten so gern eine Schuppe von ihm haben, doch er gab keine ab.

Als er dann allein und ohne Freunde in seinem Ozean schwamm, rieten ihm die Kinder der Kita „ Rundbau“, er solle welche abgeben, dann würde er auch Freunde finden. Im Anschluss an das Theaterstück, das Manuela Große, Paul Stein, Sebastian Möser und Karin Münzer aufführten, erhielten die künftigen Abc-Schützen ein kleines Geschenk. Die Kinder, die im kommenden Jahr in die Schule kommen, hatten ein Lesezeichen für sie gebastelt.

Insgesamt wurden 19 Mädchen und Jungen verabschiedet. Am Nachmittag feierten die beiden Gruppen mit Kindern, Eltern und Erziehern gemeinsam im Kindergarten das Abschlussfest mit vielen Überraschungen.

Dank für guten Zusammenarbeit

„Wir können den Eltern für die gute Zusammenarbeit nur danken“, sagte Kita-Leiterin Kerstin Hohnke, die darauf hinwies, dass die Kita „ Rundbau“ komplett ausgebucht ist. Zur Unterstützung sucht sie dringend eine pädagogische Kita-Leiterin oder einen Kita-Leiter.

Von Margrit Hahn