Luckenwalde

Das Neue Forum gibt es zwar nicht mehr, aber es leben noch viele Menschen, die ihm in Luckenwalde angehörten oder die zumindest den Forderungen dieser Oppositionsbewegung in der DDR zumindest zustimmten. Einer ihrer Wortführer wider Willen war Harri Wörmann, der als einer der Aktivisten des Neuen Forums den Kürzeren zog und 1989 kurz nach dem Mauerfall bei der ersten offenen Diskussion mit den SED-Funktionären im Stadttheater den Bonzen die Stirn bieten musste. „Wir hatten die Hosen ganz schön voll“, erinnerte sich Wörmann am Sonnabend vor dem Stadttheater, „und so war ich der Erste, der hier forderte, dass das Neue Forum genehmigt wird.“

Zum Stadttheater und zum gegenüber liegenden ehemaligen Sitz der SED-Kreisleitung führte der kurze Spaziergang, den die Teilnehmer einer etwas anderen Museumsführung am Feiertag unternahmen, um zumindest diese beiden markanten Orte der friedlichen Revolution in Luckenwalde in Augenschein zu nehmen. Museumsleiter Roman Schmidt wusste zu berichten, dass der damalige SED-Kreissekretär Hans-Jürgen Akuloff damit zu tun hatte, morgens vor Arbeitsbeginn all die Parteiausweise einzusammeln, die ihm ehemalige Genossen über den Zaun geworfen hatten.

Aufgebrachte Menge wollte SED-Sekretär an den Kragen

Viel unangenehmer wurde es aber für den Parteifunktionär vor dem Luckenwalder Rathaus, als eine aufgebrachte Menge nach einer Sitzung des Runden Tisches an den Kragen wollte. Ihn rettete nur das mutige Vorgehen des evangelischen Superintendenten Martin Behrendt und des katholischen Pfarrers Reinhold Wramba, die sich als Moderatoren des Runden Tisches schützend vor den SED-Mann stellten.

Einige Monate später, so berichtete Schmidt, empfing man vor dem Tag der Deutschen Einheit Sportler aus der Partnerstadt Bad Salzuflen, die den ganzen Weg von rund 400 Kilometern nach Luckenwalde gelaufen waren. Und vom Marktturm aus erklang um Mitternacht vom 2. zum 3. Oktober Bläserklänge und auf dem Markt ging es in dieser Nacht mit einem Volksfest hoch her.

Harri Wörmann findet, alles sei zu schnell gegangen

Zeitzeuge Harri Wörmann stellte aber fest, dass er sich mehr an die Ereignisse vor dem 3. Oktober erinnern könne, vor allem unmittelbar vor und nach dem Mauerfall. Dass es danach so schnell zum Anschluss der ehemaligen DDR an die Bundesrepublik kommt, damit hatte er auch nicht gerechnet. Sein Leserbrief, der in der ersten Ausgabe der „Märkischen Allgemeinen“ vom 4. Oktober 1990 erschien, die bis dahin „Märkische Volksstimme“ geheißen hatte, wurde bei dem Rundgang durchs Heimatmuseum vorgelesen. Darin äußerte Wörmann seine zwiespältigen Gefühle und Befürchtungen, von denen viele eingetreten sind. Es sei alles viel zu schnell gegangen, sagte der Landmaschinenbau-Ingenieur. Die Arroganz der Macht der alten SED-Funktionäre sei abgelöst worden durch arrogante West-Berater.

Von Hartmut F. Reck