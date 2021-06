Luckenwalde

Sprachunterricht ist wichtig, doch er reicht nicht aus, um jemand in eine Gesellschaft zu integrieren. Die Stiftung Bildung und Handwerk (SBH) bietet deshalb seit dieser Woche einen neuen Treffpunkt für Menschen aus verschiedenen Kulturen an. „Das Motto unserer Begegnungsstätte ist: Erzähl mir deine Geschichte“, sagt Andy Weinert von der SBH Nord. „Denn Migranten bringen oft spannende Biografien mit nach Deutschland. Im normalen Sprachunterricht bleibt aber oft keine Zeit, um sie zu erzählen.“

Die neue Begegnungsstätte findet sich am Beelitzer Tor 14, gegenüber der ehemaligen Zulassungsstelle. Quelle: Victoria Barnack

Die Idee zu dem neuen Treffpunkt ist mitten in der Coronakrise entstanden. „Das neue Angebot ist von der Pandemie geprägt“, sagt Weinert, „denn genau das, was in unseren Räumen ab jetzt zweimal pro Woche geschehen soll – der persönliche, ungezwungene Austausch – konnte zuletzt gar nicht mehr stattfinden.“

Kostenfrei dank Fördermitteln

Zu Jahresbeginn fragte der Bildungsträger bei der Stadt Luckenwalde an. Die Verwaltung unterstützte gern. „Für das Projekt setzen wir Fördermittel vom Land Brandenburg aus dem Europäischen Sozialfonds für Deutschland ein“, berichtet Integrationsbegleiterin Anke Habelmann.

Auch eine Nähecke gibt es im Sprach-Café. Quelle: Victoria Barnack

Dank des Zuschusses ist das Angebot für alle kostenfrei. In den Räumen gibt es Gesellschaftsspiele, eine Strick- und Nähecke, einen Spielbereich für Kinder, die Möglichkeit zum Zeichen und zur Recherche im Internet. Auch Sprachlehrer werden vor Ort sein. Das Sprach-Café der SBH Nord am Beelitzer Tor 14 ist ab sofort immer montags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Victoria Barnack