Luckenwalde

Die aufwendige Sanierung des Luckenwalder Rathauses hat in dieser Woche begonnen. Für 4,7 Millionen Euro werden die denkmalgeschützten Gebäude in den nächsten drei Jahren umgebaut und alle Bereiche mit Publikumsverkehr barrierefrei hergerichtet. Ein Teil der Belegschaft ist bereits in Ausweichquartiere gezogen.

Das Luckenwalder Rathaus besteht aus mehreren Gebäuden. Quelle: Elinor Wenke

Derzeit sind Mitarbeiter des Unternehmens Lausitzbau aus Luckau unter der Regie von Polier Marko Lehmann mit dem Innenausbau beschäftigt. Wände müssen durchbrochen und neue Trennwände eingesetzt werden, der Fahrstuhl wird ebenfalls erneuert. Das Gerüst an der rückwärtigen Front ist als möglicher Fluchtweg für die verbliebenen Mitarbeiter notwendig.

Von Elinor Wenke