„Die Mannschaft steht geschlossen zusammen“, sagt Andrea Grofe. Die Vize-Chefin des Schaeffler-Betriebsrates in Luckenwalde ist zufrieden mit der Beteiligung an der Betriebsversammlung vom Mittwoch. Wegen Corona aber auch wegen der ernsten Situation am Standort hatte der Betriebsrat die Sitzung auf den Luckenwalder Markt verlegt. Am Vormittag hatten die rund 400 Mitarbeiter im gesamten Werk dafür ihre Arbeit niedergelegt. Gemeinsam spazierten sie als Schaeffler-grüne Welle durch die Kreisstadt von der nach dem Konzerngründer benannten Dr.-Georg-Schaeffler-Straße bis zum Marktturm.

Vom Werk aus liefen die Mitarbeiter über den Boulevard bis zum Markt. Quelle: Margrit Hahn

Mit dabei waren mindestens 200 Mitarbeiter. Nicht nur die Kollegen, die zu dieser Zeit ohnehin ihre Tagschicht verrichtet hätten, waren dabei. „Es sind auch viele Kollegen von der Spätschicht gekommen“, berichtet Andrea Grofe. Am Rande des Luckenwalder Marktes bekamen sie sogar Unterstützung von ehemaligen Mitarbeitern, die schon im Ruhestand sind. „Sie interessieren sich auch dafür, wie es mit unserem Werk weitergeht“, sagt Grofe.

Die Frage nach der Zukunft des größten produzierenden Betriebs treibt in der Kreisstadt viele Menschen um. Politiker hatten ihre Solidarität bereits kurz nach der Schock-Nachricht bekundet, die die Öffentlichkeit am vergangenen Mittwochabend erreichte. Für alle waren die Pläne, 140 Stellen abzubauen und Teile des Werkes zu verlagern und anschließend wenn möglich zu verkaufen, gleichermaßen überraschend. Weder Politiker noch Verwaltung, weder in Luckenwalde noch in Potsdam wussten davon, auch die Mitarbeiter erwischte die Nachricht eiskalt. Selbst die Werkleitung in Luckenwalde soll mit diesem Ausmaß des bereits erwarteten Sparprogramms nicht gerechnet haben.

Auch die Uhr am Marktturm zeigte fünf vor zwölf, als sich die Schaeffler-Mitarbeiter versammelten. Quelle: Victoria Barnack

Dieses Sparprogramm will Schaeffler konzernweit bis Ende 2022 umgesetzt haben. Konkrete Pläne für Luckenwalde scheint es aber noch gar nicht zu geben. Einigen Beschäftigten scheint das Grund zur Hoffnung zu geben, es werde schon nicht so schlimm kommen. Andere im Werk, so auch der Betriebsrat, denken sehr wohl über den Worst Case nach. „Es gibt zum Verkauf keinerlei konkrete Vorstellungen des Unternehmens“, sagte Frank Hildebrandt, der Vorsitzende des Betriebsrats. Auch vom Verkauf an Tesla, der seit einigen Tagen als Gerücht in Luckenwalde kursiert, würde im Konzern niemand reden. Andrea Grofe fasst zusammen, was im schlimmsten Fall passiert: „Wenn hier Produktion verlagert wird, droht uns die Schließung“, sagt sie.

Während sich die Schaeffler-Konzernführung über Konkretes zum Standort Luckenwalde vorerst ausschweigt, gab es am Dienstag andere Nachrichten aus dem Sitz im mittelfränkischen Herzogenaurach. 200 Millionen Stück Aktien sollen gekauft werden, um „Wachstumschancen zu nutzen und die Transformation voranzutreiben“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Luckenwaldes Bürgermeisterin sagte den Mitarbeitern ihre Unterstützung zu. Quelle: Victoria Barnack

„Ich empfinde es als zynisch“, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD), „vor einer Woche den Stellenabbau von 4400 Arbeitsplätzen zu verkünden und eine Woche später eine Milliarde ,locker zu machen’, um – wie es gestern der Vorstandschef Klaus Rosenfeld so schön ausdrückte ,um Chancen auf Übernahmen auch in der Coronakrise nicht verstreichen lassen zu müssen’.“ Rosenfeld wurde auch damit zitiert, dass frei werdende Kapazitäten in Zukunftsfelder wie Elektromobilität und Wasserstoff investiert würden.

„Warum hat man sich nicht schon längst auf den Weg gemacht, um hier in Luckenwalde in diese Zukunftsfelder zu investieren und das Werk innovativ und produktiv daraufhin auszurichten“, fragte die Bürgermeisterin in Richtung der Konzernspitze, die am Mittwoch in Luckenwalde aber nicht dabei war.

Im Schaeffler-Werk in Luckenwalde arbeiten mehr als 400 Mitarbeiter. Quelle: Victoria Barnack

Gleichzeitig wurde auch an anderen Schaeffler-Standorten gegen den geplanten Stellenabbau protestiert. Denn Luckenwalde ist nur eins von zwölf betroffenen Werken in Deutschland. Am Mittwoch wurde deshalb zu einem konzernweiten Aktionstag aufgerufen.

IG Metall : Kampf gegen „Sterben auf Raten“

Unterstützung gab es für die Mitarbeiter in Luckenwalde von der IG Metall. Die Chance zu Innovationen habe man bei Schaeffler verschlafen, kritisierte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall in Ludwigsfelde, Tobias Kunzmann. Das „Sterben auf Raten“, wie Kunzmann den Schaeffler-Plan für Luckenwalde nannte, wolle man nicht kampflos hinnehmen. Kunzmann kündigte weitere Protestaktionen gegen den Stellenabbau und möglichen Verkauf des Werks an. Außerdem soll es Überlegungen geben, für den Luckenwalder Standort ein eigenes Zukunftskonzept zu erarbeiten, das man der Konzernspitze dann vorlegen könnte.

Von Victoria Barnack