Luckenwalde

Es gibt Kritik, dass die Händler für ihre Buden auf dem Luckenwalder Boulevard Standgebühren bezahlen müssen. Da der Weihnachtmarkt coronabedingt ausfallen muss, wurde Händlern angeboten, dass sie ihre Stände mit Glühwein, Currywurst oder Lángos auf dem Boulevard aufstellen können. Angesichts der finanziellen Einbußen, die Schausteller in diesem Jahr verzeichnen, wurden Stimmen laut, dass die Stadt beziehungsweise der Stadtmarketingverein auf die Standgebühren hätte verzichten sollen.

Keine zusätzlichen Wasser- und Stromkosten

Auf Anfrage erklärt Elisabeth Thiemann, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins, dass man trotz der aktuellen Umstände sehr froh war, den Schaustellern die Möglichkeit bieten zu können, sich mit ihren Buden auf dem Boulevard zu platzieren. „Auch ein derartiges Angebot für die Luckenwalder Bürger ist in dieser Zeit alles andere als selbstverständlich“, so Thiemann. Um das realisieren zu können, beteiligt sich jeder Schausteller mit einer geringen Aufwandsentschädigung von 50 Euro. „Der Beitrag gilt für die komplette Adventszeit. Zusätzliche Strom- und Wasserkosten fallen dabei nicht an“, fügt Thiemann hinzu. Es handelt sich also um einen pauschalen Betrag, der die Kosten für das zusätzliche Sicherheitspersonal, die technische Inszenierung der Märchenfiguren, die Dekoration und die Kosten für Strom- und Wasser zum kleinen Teil refinanziert. Die finanzielle Verantwortung für dieses ganze Vorhaben liege nicht bei der Stadtverwaltung, sondern beim Stadtmarketingverein.

Von Margrit Hahn