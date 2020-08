Luckenwalde

Ein junger Mann hat am Mittwochabend in einem Lebensmittelgeschäft in Burg eine Küchenrolle auf eine Frau geworfen und sie verletzt. Als der 21-Jährige samt Freunden das Geschäft verließ, wurde er aus einer Gruppe heraus darauf angesprochen. Zwei Personen aus dieser Gruppe schlugen ihn. Er ging zu Boden und war kurz bewusstlos. Der junge Mann erlitt mehrere Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Angreifer entfernten sich unerkannt.

Von MAZonline