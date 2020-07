Luckenwalde

Luckenwalder Hobbygärtner und Freizeitkünstler mit grünem Daumen haben gute Chancen, mit ihrer grünen Oase einen Preis zu gewinnen. Das Quartiersmanagement „Am Röthegraben“ hat einen Wettbewerb gestartet und sucht die schönsten Balkone und Vorgärten.

Die Idee dazu hatte Koordinatorin Bonny Oppermann mitten in der Coronakrise. „Viele Menschen mussten ja zu Hause bleiben, in Kurzarbeit, im Home Office oder um ihre Kinder zu betreuen“, erzählt die 30-Jährige. „Und viele haben sich deshalb ihr Zuhause in diesem Jahr besonders schön gemacht. In den Baumärkten und Pflanzengeschäften herrschte ja Hochbetrieb.“

Teilnahme per Mail oder persönlich

Deshalb sind Hobbygärtner jetzt aufgerufen, ihre blühende Pracht im Bild festzuhalten und die Fotos auf elektronischem Wege zu schicken oder einfach im Quartiersbüro, Baruther Straße 13, abzugeben.

Persönliche Wohlfühl-Oase

Dabei geht es nicht nur um farbenprächtige Blumen und Blüten, sondern auch um Originalität. „Wenn jemand einen Vorgarten voller Gartenzwerge oder einen kleinen Kräutergarten auf seinem Balkon hat, kann er sich genauso beteiligen“, sagt Bonny Oppermann. „Es kommt darauf an, was jeder für sich als schön empfindet und wobei er sich wohl fühlt“, sagt ihre Mitarbeiterin Marita Kraft.

Alle Luckenwalder können mitmachen

Der Wettbewerb beschränkt sich nicht nur auf den Radius des Wohnquartiers „Am Röthegraben“. „Alle Einsender aus Luckenwalde werden berücksichtigt“, versichert Bonny Oppermann. Einsendeschluss ist der 24. Juli. Ab dann wird eine vierköpfige Jury aus dem Quartiersrat und den Bürger-AGs auf Pirsch gehen und die fünf Favoriten in Augenschein nehmen.

Gutscheine als Preise

Als Preise für die drei schönsten Vorgärten oder Balkone winken Gutscheine vom Stadtmarketingverein, von der Turmklause und vom Tante-Ella-Laden. Sie gehören zu den verlässlichen Partnern, obwohl ihre Domizile streng genommen außerhalb des Quartiers liegen. Außerdem werden unter allen Teilnehmern noch zehn Blumenampeln verlost.

Die neue Führung im Quartiersmanagement: Michelle Gracia, Bonny Oppermann, Florian Förster und Marita Kraft (v.l.) Quelle: Elinor Wenke

„Bisher haben sich drei Kandidaten für den Wettbewerb bei uns gemeldet“, bilanziert die Koordinatorin, „wir wünschen uns natürlich noch mehr Teilnehmer.“

Info: Einsendungen per Mail unter luck-quartier@volkssolidaritaet.de

Von Elinor Wenke