Luckenwalde

Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Am Nuthefließ beobachtete am Mittwochnachmittag, wie zwei junge Heranwachsende (16 und 18 Jahre) jeweils eine Tafel Schokolade stahlen. Das fiel aber an der Kasse. Die Polizisten übergaben beide Jugendliche später an ihre Eltern.

Von MAZonline