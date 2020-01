Schon 170 Vorschläge zum Bürgerhaushalt

Luckenwalde

Der Wunsch der Luckenwalder, beim Geldausgeben in der Stadt ein Wörtchen mitzureden, scheint ungebrochen. Insgesamt 170 Vorschläge auf 120 Formularen sind seit dem Start zum vierten Bürgerhaushalt am 20. Januar bisher eingegangen. Diese Bilanz zog Christiane Kaiser, Amtsleiterin für Verwaltungs- und Kommunalservice, am Mittwoch – also zur Halbzeit der Vorschlagsphase, denn bis zum 9. Februar können Wünsche und Ideen noch unterbreitet werden.

Um das Anliegen publik zu machen, waren Mitglieder des Redaktionsteams aus Rathaus-Mitarbeitern und Stadtverordneten in diesem Jahr besonders emsig. „Bei 18 Schul- und Jugendveranstaltungen sind wir mit insgesamt 350 Kindern und Jugendlichen ins Gespräch gekommen“, berichtet Stadtmitarbeiterin Andrea Rottke. Denn erstmals dürfen schon Kinder ab zehn Jahren mit abstimmen. Bisher musste man mindestens 14 sein, um sein Kreuzchen zu machen.

Die Klasse 5c der Luckenwalder Ebert-Schule informiert sich im Rathaus über den Luckenwalder Bürgerhaushalt. Quelle: Elinor Wenke

Außerdem wurden die Bürger beim Senioren- und Behindertenbeirat und zweimal auf dem Wochenmarkt über die Modalitäten informiert. Manche haben gleich vor Ort zwischen den Marktständen ein Formular ausgefüllt. „Andere haben erst mal gelobt, wie schön der Boulevard geworden ist und darum gebeten, unbedingt den Wochenmarkt zu erhalten“, sagt Christiane Kaiser.

87 herkömmliche Vorschlagsformulare wurden bislang eingereicht, acht Formulare aus der Pelikanpost genutzt, zwei per E-Mail verschickt und 23 online ausgefüllt.

Mehr Bänke und Mülleimer gewünscht

Die ersten Vorschläge wurden gesichtet und unter Einhaltung des Datenschutzes akribisch dokumentiert. Auffällig ist der Wunsch nach mehr Bänken und Mülleimern in der Stadt und generell nach mehr Ordnung und Sauberkeit. „Allerdings sind oft keine Standorte benannt“, sagt Britta Jähner, „wir wünschen uns die Vorschläge aber so konkret wie möglich.“

So wüsste man auch gern, an welchen Bushaltestellen Verbesserungen gefordert werden. Ein Kind wünscht sich einen Abenteuerspielplatz, aber ob als Indoor- oder Outdoor-Variante, blieb noch verborgen. Ein anderes war da konkreter: „Ich wünsche mir ein Trampolin im Spielbereich am Nuthepark.“ Außerdem gibt es Begehrlichkeiten für ein Fahrrad-Parkhaus und neue Spielgeräte im Freibad. „Mehr Schatten im Stadtgebiet“ – womit Bäume gemeint sind – war ein weiterer Vorschlag. „Bei Bedarf fragen wir bei den Einreichern noch mal Details ab“, kündigt Andrea Rottke an.

Noch bis zum 9. Februar können Vorschläge für den vierten Luckenwalder Bürgerhaushalt eingereicht werden. Quelle: Elinor Wenke

Mehrere Einwohner wünschen sich, dass eine Straße zur Einbahnstraße deklariert wird, weil es beim Begegnungsverkehr äußerst eng zugeht oder dass andere Straßen saniert werden. Auffällig ist, dass sich mehrere Einreicher augenscheinlich zu diesen Vorschlägen abgesprochen haben. „Wie oft ein Vorschlag eingereicht wird, spielt aber keine Rolle“, sagt Britta Jähner, „es kommt auf das Votum bei der Abstimmung an.“

Ungewöhnlichster Wunsch

Der ungewöhnlichste Vorschlag zielt auf unbelehrbare Hundehalter ab. „Schon bei der Anmeldung des Hundes soll dessen DNA registriert werden, um sie später mit illegalen Hundehaufen abzugleichen und den Besitzer zu finden“, berichtet die Amtsleiterin, wohl wissend, dass dieser Vorschlag wohl nie umgesetzt werden kann.

Andere liegen nicht in der Zuständigkeit der Stadt – zum Beispiel die Sanierung der Schultoiletten am Friedrich-Gymnasium oder die Verbesserung des Nahverkehrs. „Das leiten wir an die zuständigen Stellen weiter“, versichert Andrea Rottke.

Es geht auch ohne Abstimmung

Wieder andere Hinweise können ganz unbürokratisch und ohne Abstimmung in Angriff genommen werden, zum Beispiel die Reparatur kaputter Bänke am Berliner Platz.

Von Elinor Wenke