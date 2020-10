Luckenwalde

Pünktlich zu den Herbstferien sind die umfangreichen Bauarbeiten auf dem Schulhof des Friedrich-Gymnasiums in Luckenwalde fast abgeschlossen. Mehr als 760.000 Euro hat der Landkreis Teltow-Fläming als Schulträger aufgewendet, um die Regenentwässerung komplett zu erneuern.

Der Schulhof musste neu gepflastert werden. Quelle: Elinor Wenke

Nach starken Regenfällen war das Wasser immer wieder in Teile des Neubaus gelaufen, hatte aber auch das Fundament unterspült, sodass es zu Absenkungen und Ausspülungen gekommen war. Hätte man nicht gehandelt, bestünde die Gefahr, dass irgendwann alles absackt.

Der neu gestaltete Schulhof am Friedrich-Gymnasium. Quelle: Elinor Wenke

„Wir haben jetzt alles aufwendig erneuert“, sagt Karsten Dornquast, Leiter des Amtes für Bildung und Kultur beim Landkreis, „von den Regenschächten und Grundleitungen bis zum Anschluss an den Kanal, von den Borden bis zum kompletten neuen Pflaster.“ Die ersten Vorplanungen habe es schon vor drei Jahren gegeben.

In diesem Schuljahr lernen 710 Schüler am Friedrich-Gymnasium; sie werden von 58 Lehrern unterrichtet. „Während der Bauphase am Schulhof konnten die älteren Schüler für die Pausen den neugestalteten Ehrenhain gleich nebenan nutzen“, berichtet Schulleiter Michael Kohl.

Die Zehntklässler weihen die neue Tischtennisplatte ein. Quelle: Elinor Wenke

Neben dem aufwendig sanierten Schulhof können sich die Schüler aber vor allem über eine nagelneue schicke Tischtennisplatte unter freiem Himmel freuen. Die Zehntklässler konnten das Sportgerät in strahlendem Ozean-Blau als Erste in Beschlag nehmen und hatten ihren Spaß dabei. Künftig können die Schüler das neue Fitness-Angebot in den Pausen nutzen; auch in den Sportunterricht wird das Gerät integriert.

Die Anschaffung für stolze 1.700 Euro konnte aus dem Schulbudget finanziert werden. Es handelt sich um ein robustes Outdoor-Utensil. „Die Platte ist aus Beton mit einer Kunststoffschicht“, erklärt Sport- und Physiklehrer Steven Marscheider. „Sie ist nicht fest verbaut, wiegt aber über 1.300 Kilo und kann daher nicht einfach weggetragen werden.“ Auch das „Netz“ in der Mitte besteht aus wetterbeständigem Beton. Die neue Schulsachbearbeiterin Ricarda Fuchs, die gleichzeitig Mitglied im Förderverein der Schule ist, hatte die Angebote für das Sportgerät eingeholt und dann das passende bestellt.

Die Zehntklässler hatten ihren Spaß. Quelle: Elinor Wenke

„Die Tischtennis-Platte ist natürlich toll“, sagt Michael Kohl und freut sich über weitere Anschaffungen. „Dank unserem Förderverein und einer Spende der Sparkassen-Stiftung konnte für die Schule neue Digitaltechnik angeschafft werden, sogenannte digitale schwarze Bretter“, erklärt Kohl. Bereits vor drei Jahren konnte mit Hilfe des Fördervereins auf dem Schulhof ein Grünes Klassenzimmer eingerichtet werden. Vor der nächsten Aufgabe haben Dornquast und Kohl großen Respekt. „Ein neues Brandschutzkonzept muss umgesetzt werden, mit einigen baulichen Veränderungen“, so Dornquast.

