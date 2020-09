Luckenwalde

Die Luckenwalder Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Frankenstraße gerufen worden. Ein Schuppen im rückwärtigen Bereich eines Grundstücks stand lichterloh in Flammen. Das Feuer drohte auf das benachbarte Wohnhaus überzugreifen. Das konnten die Feuerwehrleute zum Glück verhindern. Menschen wurden bei dem Unglück nicht verletzt. Die Straße war mehr als eine Stunde gesperrt.

Der 80-jährige Nachbar Wolfgang Krusch hatte das Feuer zuerst bemerkt. Seine Frau Ingrid hatte gerade Kaffeewasser aufgesetzt, als Wolfgang Krusch noch einmal auf den Hof geht. „Ich wollte eine Zigarette rauchen, da hab ich auch schon den Qualm gesehen. Ich wusste sofort, dass der Rauch vom Nachbargrundstück kommt“, berichtet der Senior.

Dann informiert er sofort seine Tochter Sylvia Krauß, die mit ihrem Mann Jürgen und Hund Gonzo das Obergeschoss bewohnt. Alle wollen nur noch ins Freie.

Nachbarin Heike Loroff eilt zu Hilfe. Sie arbeitet in der Altenpflege und kommt gerade von der Arbeit, als sie den Rauch bemerkt. „Ich habe dann meiner Nachbarin geholfen, weil sie Sauerstoff braucht und Atemnot hatte“, berichtet sie.

Jürgen Krauß weist indessen die Feuerwehrleute in die Gegebenheiten vor Ort ein. Etliche Bewohner der Frankenstraße hatten einen Notruf abgesetzt. Sofort laufen zahlreiche Anwohner zusammen, um das Geschehen zu verfolgen. „Ich habe es trotz Fernseher laut knistern hören, aber keinen Qualm gerochen“, berichtet eine Anwohnerin. „Ich dachte erst, hier will jetzt jemand ein Feuer machen“, sagt ein anderer.

„Wir wurden um 15.01 Uhr alarmiert“, berichtet Einsatzleiter Axel Niendorf von der Luckenwalder Feuerwehr. Später kommen Kameraden aus dem benachbarten Woltersdorf zu Hilfe. Insgesamt waren die Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen und 25 Leuten vor Ort.

Nachdem sich die Kameraden davon überzeugt hatten, dass keine Menschen in Gefahr sind, rücken sie dem Feuer zuerst aus der rückwärtigen Dessauer Straße zu Leibe. Später fährt die Drehleiter in der Frankenstraße in die Höhe und schickt das Wasser mit zischendem Strahl über die Wohnhausdächer hinweg auf den brennenden Schuppen. „Von oben kann man die Brandstelle besser einsehen“, erklärt Axel Niendorf. Dann dringen seine Leute zu Fuß mit Atemschutzgerät bis zum Schuppen vor und löschen. Er brennt völlig aus.

Vorsorglich ins Krankenhaus

Der 77-jährige Mieter des vom Feuer betroffenen Grundstücks befand sich noch im Haus. Er blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber von Rettungskräften vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Sowohl das Wohnhaus des betroffenen Grundstücks als auch das Haus der Nachbarn blieben von den Flammen verschont. „Unser Nebengelass ist allerdings in Mitleidenschaft gezogen“, stellt Jürgen Krauß fest.

Nach einer Stunde war das Gros der Löscharbeiten beendet. „Zur Brandursache können wir noch nichts sagen, das ist Ermittlungssache der Polizei“, erklärt Axel Niendorf. Polizeibeamte waren ebenfalls vor Ort.

Die Nachbarn sind nach der Aufregung vor allem eins: erleichtert, dass nicht noch mehr passiert ist.

