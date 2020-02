Helikopter fliegt Schwerverletzte in Spezialklinik

Luckenwalde

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagmorgen in der Berkenbrücker Chaussee in Luckenwalde. Ein 38-jähriger Opelfahrer war auf der L 73 aus Berkenbrück kommend in Fahrtrichtung Luckenwalde unterwegs. Vor dem 38-Jährigen hielt plötzlich ein Taxi an, das er überholen wollte. Beim Überholvorgang stieß er mit einem auf der Fahrbahn haltenden Fahrzeug und einer neben dem Fahrzeug stehenden Frau zusammen. Die Frau und das Fahrzeug hatte er nach eigenen Aussagen nicht gesehen, da ihm die Sicht vom Taxi versperrt gewesen war.

Der Hubschrauber fliegt die 32-Jährige in eine Spezialklinik. Quelle: Margrit Hahn

Nach Befragungen von Zeugen vor Ort stellte sich heraus, dass eine 32-Jährige mit einem Pkw Volkswagen liegengeblieben war und sie das Fahrzeug gemeinsam mit einem Bekannten auf eine Parkfläche schieben wollte. Das Taxi hatte kurz vor dem Unfall angehalten, um sich zu erkundigen, ob die beiden Personen an dem Volkswagen Hilfe bräuchten. Genau zu diesem Zeitpunkt, während der Taxi-Fahrer kurz anhielt, um sich zu erkundigen, leitete der dahinter fahrende 38-Jährige den Überholvorgang ein und kollidierte hinter dem Taxi mit der 32-Jährigen, die an ihrem Fahrzeug stand. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen.

Die Fahrerin des Volkswagens wollte ihr liegengebliebendes Fahrzeug auf eine Parkfläche schieben und wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst. Quelle: Margrit Hahn

Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Landung des Rettungshubschraubers wurde die Unfallstelle voll gesperrt. Der Volkswagen wurde von der Unfallstelle geborgen. „Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ein. Die Kriminalpolizei ermittelt“, teilt Theres Franz von der Polizeidirektion West mit.

Erste Hilfe durch die Feuerwehr

Als die Kameraden der Feuerwehr um 6.55 Uhr an der Unfallstelle eintrafen, lag die verletzte Person neben dem Fahrzeug. „Wir waren als erste vor Ort und haben sofort die Vitalfunktion überprüft und mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen“, sagt Einsatzleiter Gerd Iwand. Gleichzeitig wurde die Einsatzstelle abgesichert. Der Notarzt hatte entschieden, dass die schwer verletzte Frau mit dem Hubschrauber weggeflogen werden muss. „Daraufhin haben wir den Landeplatz vorbereitet“, so Iwand. Insgesamt waren vier Kameraden mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Von Margrit Hahn