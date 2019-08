Luckenwalde

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch um 14.54 Uhr in der Berkenbrücker Chaussee in Luckenwalde. Ein 66-Jähriger Motorradfahrer kam aus Luckenwalde und wollte in Richtung Berkenbrück.

Der Lkw-Fahrer war zeitgleich von der B 101 in der Berkenbrücker Chaussee abgefahren. Quelle: Margrit Hahn

Am Abzweig zur B 101 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die Leitplanke. Mit dem Mercedes Lkw, der zeitgleich von der B 101 abfuhr, kam er nicht in Berührung. Zu den näheren Umständen wird noch ermittelt. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Es kam bis 16 Uhr zur Vollsperrung.

Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber nach Potsdam gebracht. Quelle: Margrit Hahn

Von Margrit Hahn