„Sekt and the city“ begeistern bei Frauentag im Stadttheater

Luckenwalde

„Allein wegen des Namens haben wir ‚Sekt and the City‘ schon seit ein paar Jahren auf dem Bildschirm“, sagte Andreas Kitzing, Leiter des Stadttheaters. „Sie haben auch schon eine bombastische Saison hinter sich“ fügt er noch hinzu. Die Show „Frisch geföhnt und flach gelegt“ sei noch im Programm, parallel dazu findet man auf ihrem Tourplan aber auch schon „Die Abschiedstour“. Umso glücklicher schätzte sich das Stadttheater, dass es die Künstlerinnen passend zum nahenden Frauentag nach Luckenwalde geschafft haben. Allerdings: einer ihrer vielen Koffer blieb auf der Strecke liegen. Glücklicherweise konnte die Hairlounge den Künstlerinnen drei Friseurkittel borgen. „Und von der Schwiegermutter unseres Tonmanns, Jochen, haben wir heute noch spontan DDR-Schürzen abgeholt“ lachte Kitzing.

Zwischen Yoga und Botox-Partys

Mit Humor, Sekt und Gesangseinlagen führten die Lena, Heike und Katie ihre Zuschauer durch alle wichtigen Themen, die man in einem Friseursalon besprechen kann: Das Leben der Royals aus England, Yoga, Schönheits-OPs und Botoxpartys. Letzteres bezeichnet Lena ( Helena Marion Scholz) lieber als „Photoshop am lebenden Objekt“. Denn: „Wenn man oben liegt, dann hängt mittlerweile alles. Die Stirn, die Backen…“ beklagt sich die Friseurin. Über das aufmunternde: „Man ist nur so alt, wie man sich fühlt“ von Heike ( Meike Gottschalk) kann sie nur lachen, da würde ihr die Schwerkraft einen Strich durch die Rechnung machen.

Frauentagsveranstaltung im Luckenwalder Stadttheater von „Sekt and the city“ Quelle: Antonia Engel

Viel wichtiger ist aber das Thema Männer und Beziehungsprobleme. Während Lena gerne „Teilzeitsingle“ ist, beklagt Heike ihren Liebeskummer mit herzzerreißender Dramatik und tränenunterdrückter Stimme in „The winner takes it all“ von Abba. „Ich fühl mich manchmal wie das letzte Stück Pizza. Alle wollen mich, aber keiner traut sich“ seufzt sie noch. Lena und Katie ( Ariane Baumgartner) trinken darauf erstmal ein weiteres Glas Sekt.

Immer unglaublichere Ideen

Mit zunehmendem Alkoholpegel werden die Ideen der Freundinnen immer verrückter, die Pläne für die Zukunft immer unglaublicher. Das geht bis zu dem zündenden Gedanken: „Wir werden abstinent!“, der für ein Lied anhält, dann greift man wieder mit dem Trinkspruch „Ratzfatz rubbel die Katz – miau“ zum Sekt.

Doch nicht nur mit Witz und Humor und Gesangseinlagen begeistern die drei. Sondern auch mit Tanzeinlagen, wie Tango, Rock n Roll, und Linedance, den Katie schockiert mit „Ich hab geträumt, dass ihr eure Arme nicht bewegen konntet!“ kommentierte.

Publikum sang mit

„Für eine Frauentagsveranstaltung sehr passend“, fand Besucherin Hannelore Reschke. „Und es spricht inhaltlich auch unser Alter an“ schmunzelte Annegret Semrok, denn bei den Titelliedern von Biene Maja und Heide singen nicht nur die drei auf der Bühne, sondern das ganze Publikum inbrünstig mit. Sogar zum Jodeln in „Heidi“ ließen sich einige hinreißen.

Begeistert wurde sogar nach einer Zugabe verlangt, bei der sich das Publikum nach dem langen Sitzen sogar selbst ertüchtigen durfte. So wurde zusammen geklatscht, Yoga gemacht, auf der Stelle marschiert und mitgesummt und letztendlich der Saal mit einem Lächeln auf den Lippen verlassen.

Von Antonia Engel