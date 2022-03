Luckenwalde

17 Monate lang wurde gebaut – alles im Plan sowohl bei den Kosten als auch der Zeit. Darauf ist Petra Toko besonders stolz. In der vergangenen Woche hat die Vorstandsvorsitzende des Senioren-Nachbarschaftsheims den Schlüssel für das neue Seniorenzentrum am Weichpfuhl in Luckenwalde bekommen. Fast 150 betagte und pflegebedürftige Menschen werden dort ab April wohnen oder tagsüber betreut.

„Wir sind stolz in so kurzer Zeit ein so schönes Seniorenzentrum gebaut zu haben“, sagt Petra Toko, „zumal wir im Geldlimit geblieben sind und sogar eine Woche vor dem Zeitplan.“ Die neue Anlage ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Verein und dem Seniorenwohnen sowie dem Ambulanten Dienst Elsthal, die an den Weichpfuhl ziehen werden.

Im neuen Bereich der Tagespflege laufen die letzten Arbeiten. Quelle: Victoria Barnack

15,3 Millionen Euro hat diese Eigentümergemeinschaft für das knapp 7.200 Quadratmeter große Areal samt Gebäuden bezahlt. „Eine Summe, die ein gemeinnütziger Verein natürlich nicht einfach in der Tasche hat“, sagt Toko. Das Projekt wurde über einen Kredit finanziert, den der Geldgeber anfangs lieber in einer kleineren Summe gehabt hätte. „Aber heute sieht man doch, dass das Geld gut investiert ist“, sagt die Vorsitzende. Die Schulden werden in den nächsten Jahren über die Mieteinnahmen und die Kosten für die Pflegeplätze abbezahlt.

In den Wohnungen sind Miniküchen bereits integriert. Quelle: Victoria Barnack

100 Pflegeplätze und 30 Mal betreutes Wohnen am Weichpfuhl

Insgesamt mehr als 100 Pflegeplätze und 30 Wohnungen sind am Weichpfuhl entstanden. „Wenn eine Privatfamilie ein neues Heim bauen will, wird vorher monatelang überlegt“, sagt Alexander Sadzio vom ambulanten Pflegedienst. Kosten, Lage, Baupartner finden: „Dieser Bau unterscheidet sich da in nichts von einem Privatbau.“ Auch Zweifel, ob der Weichpfuhl die richtige Adresse sein wird, gab es, berichtet er. Mitten im alten Neubaugebiet und dafür eine Waldfläche platt machen? Ganz ohne Skepsis lief der Planungsprozess nicht ab.

Am Ende verkaufte die Stadt Luckenwalde das Gelände zu einem für die Bauherren „guten Preis“. Heute wäre die Summe sicherlich deutlich höher. Die Entscheidung von vor drei Jahren bereuen die Verantwortlichen deshalb nicht. Das Wohngebiet am Weichpfuhl habe sich als ein guter „Multi-Kulti-Generationen-Mix“ erwiesen, so Sadzio.

Viele Bewohner werden aus dem Seniorenzentrum einen direkten Blick auf die Grünanlage rund um den Weichpfuhl haben. Quelle: Victoria Barnack

Aus dem vermeintlichen Problem haben sie eine Tugend gemacht. Neben einem Café für die Senioren wird es auf der Anlage auch ein Kiezbüro geben. Dort können sich Interessierte über die Angebote vor Ort informieren. „Den Kiez aufzuwerten und dem Grundstück Leben einzuhauchen“, sei das Ziel aller Projektbeteiligten, sagte Christian Gabriel, Geschäftsführer des ambulanten Dienstes. 36 Tagespflegeplätze wird es im neuen Seniorenzentrum am Weichpfuhl geben. Hinzu kommen 76 vollstationäre Heimplätze.

Luckenwalder Tagespflege wird Unterkunft für Flüchtlinge aus Ukraine

„Für uns geht es jetzt darum, gemeinsam die weichen Faktoren umzusetzen, um den Bewohnern Gutes zu bringen“, sagte Gabriel. Die Tagespflege aus der Riedstraße zieht in den bevorstehenden Wochen um. Dann soll der alte Standort vorübergehend für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stehen.

Im Elsthal entsteht betreutes Wohnen

Auch im Elsthal stehen nach dem Umzug auf das Gelände am Weichpfuhl weitere Arbeiten an. Das große Ziel des Senioren-Nachbarschaftsvereins wird es künftig weiterhin sein, dass alte Menschen nicht vorschnell in ein Heim ziehen.

„Wir brauchen in Luckenwalde Wohnungen für Senioren, damit diese nicht ins Heim gehen, nur weil sie im vierten Stock ohne Fahrstuhl nicht mehr eigenständig wohnen können“, erläutert Petra Toko. Deshalb soll die „Platte“, wie die Pflegeeinrichtung im Elsthal genannt wird, umgebaut werden. Rund 50 Wohneinheiten zum betreuten Wohnungen sollen dort entstehen.

