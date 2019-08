Rock am Nuthepark

Luckenwalde - Rock am Nuthepark Die Session am Music Shop in Luckenwalde ist mittlerweile eine Tradition für Rock-Fans. Vor 1000 Gästen spielten bekannte und noch unbekannte Bands aus der Region.

Rock – so wie es das Publikum am Nuthepark wollte. gab es bei der Music-Shop-Session in Luckenwalde. Quelle: Lorenz Reck