Tanisha Teixeira de Oliveira gewinnt den Vorlesewettbewerb

Tanisha Teixeira de Oliveira gewann den Vorlesewettbewerb der Grundschulen des Landkreises Teltow-Fläming. In zwei Runden setzte sich die Schülern der Luckenwalder Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule am Sonnabend gegen acht Mitkandidaten durch.

Freuen konnte sich auch Christoph Mielack von der Schule am Waldblick in Mahlow. Als einziger Förderschüler im Wettbewerb, war ihm der erste Platz sicher. Nicht nur seine Leistung, auch sein Mut, vor großem Publikum zu lesen, brachten ihm Applaus ein.

Zu Beginn hatte Landrätin Kornelia Wehlan die Sechstklässler begrüßt, die mit ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Lehrern ins Kreishaus gekommen waren. Sie lobte die jungen Vorleser, die ihrer Aussage nach alle Gewinner sind, weil sie sich mit Literatur beschäftigen: „Lesen ist ein großes Wunder, lesen macht stark. Wie das Motto des Wettbewerbs sagt –superstark. „Es sei eine tolle Leistung, dass sich die Schüler für jede Wettbewerbsstufe einen neuen Text von einem neuen Autor ausgewählt und sich damit beschäftigt haben. „Ich wünsche euch und uns allen einen schönen Tag im Zeichen des Buchs, im Zauber der Worte und im Klang unserer ebenfalls immer wieder großartigen Kreismusikschule“, so die Landrätin.

Petra Hermann, die Leiterin des Kreis- und Medienzentrums in Luckenwalde berichtete, dass es den Vorlesewettbewerb seit 61 Jahren in Deutschland gibt. Rund 600 000 Sechstklässler aus 7000 Schulen nehmen jährlich daran teil. Im Landkreis Teltow-Fläming gibt es so viele Schüler, die mitmachen, dass zwischendurch Regionalentscheide nötig sind.

Die Juryvorsitzende Susann Gießler erklärte die Bewertungsrichtlinien: „Es geht darum, einen Text allein mit der Stimme als Ausdrucksmittel zum Leben zu erwecken“, so Gießler. Neben Lesetempo und Betonung flossen auch die Interpretation des Textes sowie die Textauswahl in die Bewertung ein. Susann Gießler arbeitet als Bibliothekarin im Kreismedienzentrum war zum ersten Mal Jurymitglied. „Ich freue mich total drauf“, sagte sie.

In der ersten Runde des Wettstreits lasen die Mädchen und Jungen drei Minuten lang eine ausgewählte Passage aus ihrem freigewählten Buch vor. Es war ein bunter Potpourri aus Geschichten, bestehend aus Abenteuer, Science Fiction, Freundschaften und Tiergeschichten. Tanisha Teixera de Oliveira hatte sich für das Buch „ Matilda und das Geheimnis der Buchwandler“ von Anna James entschieden. Das Buch hatte sie ich als Siegerin im Stadtentscheid ausgesucht. Die Geschichte dreht sich um Matilda Pages, die seit dem mysteriösen Verschwinden ihrer Mutter bei den Großeltern über einer Buchhandlung lebt und nichts mehr liebt, als in spannende Geschichten abzutauchen. Das verbindet Vorleserin und Romanheldin.

Die elfjährige Schülerin der Luckenwalder Ernst- Moritz-Arndtschule las nicht vor, sie sang auch ein Lied, dass in der Textpassage vorkam. So stellte sie nicht nur ihre Lese-, sondern auch ihre Gesangskünste unter Beweis. Aber noch mehr überzeugte sie die Jury mit dem unbekannten Text aus dem Buch „Knitzsche und das Hosentasche-Orakel“ , aus dem alle im zweiten Teil vorlesen mussten. „Der Fremdtext war sogar noch besser als ihr eigenes Buch“, stellte Susann Gießler bei der Siegerehrung fest.

Tanisha Teixeira de Oliveira hatte nicht damit gerechnet, dass sie als Siegerin aus dem Wettbewerb hervorgehen würde, denn die Konkurrenz war groß. Sowohl ihre Lehrerin als auch ihre zwei besten Feundinnen hatten ihr für den Wettbewerb viel Glück gewünscht. Mit ihrem ersten Platz qualifizierte sie sich für den Bezirksausscheid. So kamen ihr die Tipps der Vorjahresiegerin Mia Johanna Thomas, wie gerufen. „Der Bezirksausscheid war viel schwieriger. Dort mussten Wörter gelesen werden, die ich nicht kannte. Da sind alle mindestens fünf Mal ins Stocken geraten“, so Mia Johanna Thomas. Deshalb empfiehlt sie, schwierige Worte zu üben.

