Therme wehrt sich gegen Langfinger

Luckenwalde

Die Fläming-Therme in Luckenwalde hat auf die Kritik von Steffen Krüger reagiert. Dessen Tochter war vor einigen Wochen vor der Schwimmhalle ein 28er Damenfahrrad gestohlen worden.Das Fahrrad war angeschlossen und stand oberhalb der Treppe. Es war erst im März dieses Jahres für 699 Euro gekauft worden. Die Familie hatte sich extra für ein hochwertiges Schloss entschieden. Kurz zuvor wurde ebenfalls vor der Therme das Fahrrad von einem Freund geklaut. „Und man bekommt ja, wenn überhaupt, nur den Wiederbeschaffungswert ersetzt“, bedauert Steffen Krüger.

Beleuchtung überprüft

Er hatte vorgeschlagen, die Fahrradständer so zu verlegen, sodass die Mitarbeiter im Eingangsbereich ein Auge auf die abgestellten Fahrräder werfen könnten. Ansonsten sollten eine Videoüberwachung oder eine bessere Beleuchtung Abhilfe schaffen. Fläming-Thermen-Chefin Maxie Wohlauf hatte angekündigt, die Beleuchtung prüfen zu lassen. Und das hat funktioniert. Seit kurzem ist der Bereich, in dem die Fahrräder abgestellt werden, mit einem zusätzlichen Scheinwerfer versehen. Dadurch ist es abends viel heller. So sollen Langfinger davon abgehalten werden, Fahrräder zu stehlen.

Zusätzlicher Scheinwerfer

Gleich nachdem die Kritik geäußert wurde, informierte Maxie Wohlauf das Tiefbauamt der Stadt darüber. „Wir haben die Beleuchtungszeiten am Parkplatz verändert, sodass die Besucher der Mitternachtssauna sowie die Mitarbeitern nicht im Dunkeln ihre Fahrzeuge suchen müssen. In diesem Zuge haben wir auch einen solarbetriebenen Scheinwerfer am Laternenmast angebracht“, so Wohlauf.

Von Margrit Hahn