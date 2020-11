Luckenwalde

Sophie Duiunov will Weltmeisterin werden und ist auf einem guten Weg dorthin. Ihre Übungsleiterin Christiane Roth war von 1971 bis 1992 selbst erfolgreiche Rollkunstläuferin und trainiert die Luckenwalder Mädchen seit acht Jahren im Breitensport. Vor einigen Wochen trug Sophie Duiunov den Wunsch an sie heran, Leistungssportlerin zu werden. „Das hat mich überrascht“, sagt Christiane Roth. Sie wollte die junge Sportlerin unbedingt in ihrem Vorhaben unterstützen. Von dem Tag an wurde hart trainiert und das Ziel ins Auge gefasst, im Oktober an den Deutschen Meisterschaften in Darmstadt teilzunehmen. Da aufgrund der Coronabestimungen ein Vierteljahr nicht in der Halle trainiert werden durfte, verlegte das sportbegeisterte Mädchen ihr Training nach draußen. Sprünge, Drehungen und Gymnastik standen bei ihr auf der Tagesordnung. Um zu zeigen, wie ernst es der Achtjährigen ist, schickte sie ihrer Trainerin regelmäßig Videos von den Übungen.

Sophie Duiunov mit ihren Rollschuhmädchen und dem Teddy, der ihr als Talisman dient. Quelle: Margrit Hahn

Teilnahme an den Deutschen Meisterschafen im Rollkunstlauf

Nachdem feststand, dass Sophie Duiunov an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen darf, erkundigte sich Christiane Roth beim Landestrainer in Potsdam ob dort Sondertraining möglich sei. Dann wurde die zweiminütige Kür einstudiert. Während Sophie an ihren kunstvollen Sprüngen und Pirouetten feilte, suchte ihre Mutter Elena Duiunov im Internet nach passenden Kostümen für ihre Tochter und bestellte gleich mehrere Outfits in verschiedenen Farben.

Sophie Duiunov mit ihrer Trainerin Christiane Roth. Quelle: Margrit Hahn

Am 14. Oktober war der große Tag. Insgesamt 16 Teilnehmer waren gemeldet. Zum Daumendrücken waren die Eltern und die Trainerin angereist. „Dann der Schock. Es gab einen zweieinhalbstündige Stromausfall und nichts ging mehr“, berichtet die Trainerin. Doch trotz allem behielt Sophie die Nerven und meisterte ihre Kür nach der Musik „Toccata“ fehlerfrei. Letztendlich belegte sie mit der Startnummer 12 Platz 12. „Wer innerhalb von zwölf Wochen so etwas auf die Beine stellt, der kann auch Weltmeister werden“, stellt Christiane Roth fest. Sie hatte ihrem Schützling für den Wettkampf eine Kette mit einem Kleeblatt geschenkt, die Sophie bei ihrer Kür trug.

Sophie Duiunov zeigt ihre Kür auf Rollschuhen, die dem Eiskunstlaufen sehr ähnlich ist. Quelle: Margrit Hahn

Am meisten freute sich die Trainerin, dass die anderen neun Mädchen, der Jüngsten unter ihnen, einen so tollen Abschied bereiteten. Mit einem Teddybären auf Rollschuhen überraschten sie das Küken. Der Teddybär dient Sophia seitdem als Talisman. Ihre Teamkameradinnen verfolgten den Auftritt per Livestream von zu Hause aus mit und drückten die Daumen.

Trainerin ist stolz auf alle Mädchen

Christiane Roth ist stolz auf ihre Mädchen, die sich so gut verstehen und sich gegenseitig unterstützen. Sie ist aber auch froh, dass sich ihr Mann mit einbringt. Er repariert die Rollschuhe und schaut, dass die Rollen intakt sind. Zudem sorgt er für die Musik und macht Fotos. Das derzeit aufgrund der Coronakrise wieder nicht trainiert werden darf, stimmt alle traurig.

Kurz nach dem Auftritt bei den Deutschen Meisterschaften: Sophie Duiunov belegte Platz 12. Ihre Trainerin freut sich mit ihr. Quelle: privat

So bleibt Sophie Duiunov in den kommenden Wochen nichts anderes übrig, als im Freien weiter zu trainieren, denn an ihrem Ziel, einmal Weltmeisterin zu werden, hält sie fest. Nicht nur die Eltern Elena und Anatoly unterstützen sie. Die ganze Familie, die ursprünglich aus Russland stammt, steht hinter ihr. Sophie, die in Luckenwalde geboren wurde, hat zwei ältere Geschwister. „Meine Schwester hat früher getanzt und mein Bruder spielt Tennis und Schach“, sagt sie. Die Schülerin besucht die Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule. Zu ihren Lieblingsfächern gehören Sport, Sachkunde, Kunst und Deutsch. Und wenn sie nicht grad auf Rollschuhen steht, spielt sie Klavier. Seit drei Jahren nimmt sie Klavierunterricht.

Der Teddy trägt Rollschuhe und ist jetzt der Talisman von Sophie Duiunov. Quelle: Margrit Hahn

Nachdem sie aus zwei Paar Rollschuhe herausgewachsen ist, braucht sie jetzt das dritte Paar. Normalerweise hat sie zwei bis dreimal in der Woche Training, wobei die Hallenzeiten begrenzt sind, da auch Sportarten in der halle trainiert werden. „Manchmal geben uns die Fußballer etwas von ihrer Zeit ab“, so Roth. Aber die zweite Coronawelle sorgt dafür, dass derzeit wieder nicht trainiert werden darf.

Von Margrit Hahn