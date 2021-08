Luckenwalde

Ein Spagat im Stehen auf vier Rollen ist für Sophie Duiunov kein Problem. Die Neunjährige fliegt förmlich über den Hallenboden der Jahn-Sporthalle. Ihre Kür zum Remix von Tomaso Albinonis Adagio vertanzt sie mühelos. Nach einer Schrittkombination nimm sie Anlauf für einen kraftvollen Sprung und scheint eins mit den Rollen unter ihren Füßen zu sein.

Mit ihren Teamkollegeinnen trainiert Sophie Duiunov drei Mal in der Woche in der Jahn-Sporthalle. Quelle: Antonia Engel

Den langsamen Teil mag die Neunjährige mehr, denn man hat mehr Zeit, die eleganten Bewegungen auszuführen aber auch mit dem Tempowechsel und dem schnellen zweiten Teil hat sie keine Probleme. Die zweieinhalb Minuten fließen nur so dahin – dass das Ganze anstrengend ist, sieht man Sophie kaum an. „Wer soweit kommen will braucht einen starken Willen“, so Christiane Roth, Trainerin von Sophie.

Mit acht Jahren beschloss Sophie, Leistungssportlerin zu werden

Seit drei Jahren trainiert Sophie mit Roth, vor zwei Jahren traf sie den Entschluss, Leistungssportlerin zu werden. Zusammen mit ihrer Trainerin studierte sie ihre zweite Kür für die deutsche Meisterschaft im Rollkunstlauf in Göttingen ein. Dabei stellten sich den beiden einige Hindernisse in den Weg: Von November bis Juni durften Sophie und Roth durch die Coronaregelungen die Halle nicht betreten.

Draußensport und Onlinetraining waren die Alternative, Sophie trainierte sogar allein zu Hause. Gymnastik- und Dehnübungen übte sie – mal mit ihrer Mutter zusammen, mal alleine. Die Kür ging sie ohne Rollschuhe zu Hause im Wohnzimmer durch. „Ich hab das Training vermisst“, so Sophie. „Am liebsten würde ich jeden Tag trainieren“.

Nur acht Wochen Zeit zum Trainieren

Nur acht Wochen hatten Roth und Sophie Zeit, um zu üben. Als wäre das nicht genug, rutschte Sophie auch noch eine Kategorie höher, in Leistungsgruppe C. „Jetzt muss Sophie Doppelsprünge und Pirouetten in Kombination springen“, erklärt Roth. Zudem kamen der doppelte Achsel, der Salchow und der Toeloop dazu. Sprünge, die nicht nur viel Konzentration und Körperbeherrschung benötigen, sondern vor allem Übung. „Das hinzubekommen erfordert viel Training“, so Roth. „Die Anforderungen werden immer anspruchsvoller, da muss man dran bleiben“. Der Axel ist dabei in kurzer Zeit zum Lieblingssprung der Neunjährigen geworden. „Sie springt das Ding einfach, den Sprung liebt sie“, so Roth.

Sophie Duiunov trainierte hart für ihre zweite Kür im Rollkunstlaufen. Quelle: pictureskating

Trotz der kurzen Zeit und der hohen technischen Anforderungen, belegte Sophie den 22. Platz von 24. „Sie hat gekämpft und hart trainiert. Sie ist sehr fleißig und wirklich ehrgeizig“, so Roth. „Und sie ist ein Mädchen, was die Dinge umsetzen kann“. Denn nicht nur Technik gehört zum Erfolg. Auch Ausstrahlung, tänzerische, verbindende Elemente und auf die Musik eingehen gehören dazu. Letzteres fällt der Neunjährigen leicht, denn in ihrer Freizeit spielt sie auch Klavier oder schaut sich Videos von ihrem Vorbild an: Anne Sophie Schiefer. Die Siebzehnjährige Wolfsburgerin läuft in den Kategorien Solotanz, Kürlaufen und Pflichtlaufen und ist dieses Jahr Deutsche Doppelmeisterin geworden.

„Die hat mir wirklich der Himmel geschickt“

„Sie scheint überhaupt nicht aufgeregt zu sein auf Wettkämpfen. Im Gegenteil, sie steigert sich sogar noch einmal“, so Roth. Auch Sophie lässt sich von Wettkämpfen nicht aus der Ruhe bringen – nur, als sie ihr Vorbild persönlich traf, war sie aufgeregt. Denn Schiefer schaute sich Sophies Kür vor dem großen Tag an und drückte ihrem Schützling für die deutsche Meisterschaft ganz fest beide Daumen. „Von ihr hat sich Sophie ganz viel abgeschaut“, berichtet Roth stolz.

In den drei Jahren, die Sophie auf den Rollschuhe steht, hat sie „eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht“, so Roth. Mittlerweile trainiert sie drei Mal in der Woche bei den großen Mädchen mit, ohne einzelne Übungen auszulassen. „Die hat mir wirklich der Himmel geschickt“, so Roth.

Von Antonia Engel