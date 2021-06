Luckenwalde

Über eine großzügige Spende kann sich der Förderverein der Stadtbibliothek Luckenwalde freuen: Vom Rotary-Club Kloster Zinna gab es 1.000 Euro. Neben einem Anteil des Clubs steckt zur Hälfte auch das Vermächtnis einer Luckenwalder „Büchernärrin“ in dieser Summe. So nennt Ullrich Fleck, der vielen als ehemaliger Chefarzt aus dem Luckenwalder Krankenhaus bekannt ist, seine kürzlich verstorbene Frau. „Der Anlass für diese Spende ist also eigentlich ein trauriger“, sagt Fleck.

Idee kam vom Rotary-Club

Trotz der Trauer soll nun aus ihrem Vermächtnis etwas Gutes entstehen. Die ursprüngliche Idee zur Unterstützung der Luckenwalder Bibliothek gab es im Rotary-Club schon zuvor. Fleck schloss sich dem gutem Zweck gern an.

Zur Spendenübergabe brachten die Rotarier gleich einen Vorschlag mit: Der Förderverein könnte doch mal wieder zu einer Veranstaltungsreihe einladen. Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum hatte es das bereits gegeben. Nun sollen in Luckenwalde erneut Persönlichkeiten in den Fokus gestellt werden, die eine besondere Beziehung zu Büchern haben.

Bibliothek als Kulturzentrum

Der Vorsitzende des Fördervereins, Harald-Albert Swik, war von der Idee sofort angetan. „Uns ist es ein Anliegen, dass dieses Haus mehr als eine Bibliothek ist“, sagt er. „Sie soll ein Treffpunkt, ein Kulturzentrum sein. Leider hat die Pandemie solche Veranstaltungen zuletzt unmöglich gemacht.“

Auch abseits von Lesung kann der Verein die Spende aber gut gebrauchen. Swik berichtet, dass man es ermöglichen will, dass alle Kinder die Luckenwalder Bibliothek bald kostenlos nutzen können.

Von Victoria Barnack