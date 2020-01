Spende für Integrationskita „Sunshine“

Luckenwalde

Für einen Jungen in der Luckenwalder Integrationskita „Sunshine“ könnte sich bald ein Wunsch erfüllen. Der Dreijährige ist körperbehindert und kann nicht laufen. Aber er gibt sich Mühe. Mit einem Lauflerngerät könnte es möglich werden. „Das ist eine Art kindgerechter Rollator“, so Kita-Leiterin Elvira Zimdahl.

Die Kita „Sunshine“ in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Solch ein Gerät kostet über 300 Euro. Der Stadtverordnetenvorsitzende Jochen Neumann hatte der DRK-Kita bereits 100 Euro aus seinem Fonds zukommen lassen.

Jetzt gab es eine weitere Finanzspritze. Die Beamtin Yvonne Heise vertreibt in ihrer Freizeit Produkte für Sport, Beauty und Gesundheit und startete eine Spendenaktion zugunsten der Kita. 130 Euro kamen dabei zusammen. In Luckenwalde bekannt wurde sie, weil sie als eine der Hauptinitiatoren die erste Beauty-Weihnachtswelt im Biopark organisiert hatte. „Die Resonanz war riesig“, sagt Yvonne Heise. Nun wollte sie in ihrer Heimatstadt auch für Kinder etwas Gutes tun.

Von Elinor Wenke