Die Hasengruppe der Kita Sunshine stürmte am Dienstag den neuen Spielplatz des Luckenwalder Tierparks. Sie nahmen Klettergerüst, Schaukel und Wippen in Beschlag. Zuvor war der Spielplatz feierlich eröffnet worden. Tierparkleiter Philipp Herrmann sagte dabei, er sei in den vergangenen Jahren bei einigen Eröffnungen zu Gast gewesen. Dabei sei ihm in Erinnerung geblieben, dass es zur Eröffnung immer eine besondere Atmosphäre gegeben habe – und dass dann auch, alle negativen Aspekte des fertiggestellten Projektes wie weggewischt schienen. Das Schönste seien aber die beteiligten Personen gewesen, die vor lauter Stolz über das Erreichte, ein Leuchten in ihren Augen hatten. Genau das hat sich Philipp Herrmann immer gewünscht, auch für den Spielplatz.

Kinder der Kita Sunshine nahmen die Spielgeräte gleich in Beschlag. Quelle: Margrit Hahn

„Ich bin heute stolz, dass eine kleine Idee in einem alten Notizbuch, dank fabelhafter Unterstützer, heute zu einem großen Mehrwert wird“, sagte Philipp Herrmann. Dabei sei es in der heutiger Zeit nicht selbstverständlich , dass sich so viele Menschen engagieren, um einem Tierpark bei der Realisierung eines solchen Projektes unter die Arme zu greifen. „Ich hoffe sehr, dass auch meine Augen heute vor lauter Stolz leuchten“, so Herrmann.

Der dreijährigen Letizia gefiel es auf dem Alpaka am besten. Quelle: Margrit Hahn

Mit dem neuen Spielplatz sei ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen – sowohl für den Tierparkleiter als auch für die Stadt Luckenwalde, für die Luba als neuen Betreiber und für den Tierparkförderverein.

Dank an Spender

Der größte Dank galt allerdings Angela und Dietmar Ehrentraut. Das Ehepaar stellte nicht nur die finanziellen Mittel für die Spielgeräte zur Verfügung, sondern brachte auch eigene Ideen ein, die vom Unternehmen SIK innerhalb weniger Monate umgesetzt wurden. Dank ging aber auch an die Mitarbeiter des Bauhofs und die Tierparkmitarbeiter, sie hätten mit dazu beigetragen, dass die Terminkette eingehalten werden konnte.

Angela und Dietmar Ehrentraut bei der feierlichen Einweihung am Dienstagvormittag. Quelle: Margrit Hahn

Bürgermeisterin Elisabeth Herzog von der Heide ( SPD) lobte ebenfalls das Engagement von Angela und Dietmar Ehrentraut. Sie hat nach der Bedeutung des Familiennamens geforscht. Demnach bedeutet Ehrentraut „Reich an Ehren“. Das Ehepaar habe seinen Namen nicht nur jetzt mit dem Tierpark alle Ehren gemacht, sondern früher schon Herz und Sinn in Sachen Denkmalschutz bewiesen. „Ein solches Geschenk der Stadt, vor allem den Kindern zu widmen, dafür kann ich Ihnen nur von Herzen danken“, so die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben. Quelle: Margrit Hahn

Lob für künstlerisch gestaltete Tiere

Mit einem Augenzwinkern ging sie auf die kleine Notiz von Philipp Herrmann ein. „Da wird mir angst und bange, was auf den anderen Seiten steht“, fügte sie amüsiert hinzu. Sie lobte die künstlerische Arbeit des SIK-Holz-Unternehmens, die Maßarbeit abgeliefert haben. Sie hob hervor, dass alle Tiere, die auf dem Spielplatz aus Holz geschnitzt sind, auch im Tierpark zu sehen sind. Die Bürgermeisterin hat den Luchs zu ihrem Lieblingstier erkoren, der tiefenentspannt auf der Schaukel liegt. „Luchse hören fünf mal besser als Menschen. In unserem Job müssen wir auch das Gras wachsen hören“, betonte sie. Einen Wehrmutstropfen gibt es aber: Der Tierpark ist nach wie vor coronabedingt für Besucher gesperrt und somit kann auch der Spielplatz noch nicht genutzt werden. Die Eröffnung am Dienstag konnte nur auf Grund besonderer Vorkehrungen stattfinden.

Die Initialen der Sponsoren wurden an der Bank angebracht. Quelle: Margrit Hahn

Wie Dietmar Ehrentraut erzählte, er habe gemeinsam mit einem Geschäftspartner vor einigen Jahren die Luckenwalder Papptellerfabrik aus dem Dornröschenschlaf geholt. Jetzt hätten er und seine Frau überlegt, welches das nächste Dornröschen sein könnte. Der bisherige Spielplatz im Tierpark ließ Kinderherzen nicht merklich höher schlagen. Das ist jetzt anders. Die Knirpse der Kita Sunshine waren glücklich und wussten nicht, welches Spielgerät sie als erstes ausprobieren sollten.

Von Margrit Hahn