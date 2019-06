Luckenwalde

Ein Unfall hat sich am Dienstag der Frankenfelder Chaussee in Luckenwalde ereignet. Eine 33-Jährige fuhr mit einem Mercedes Sprinter aus Richtung Brandenburger Straße in Richtung Frankenfelde. Die Frau kam mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum. Dann gelang es ihr wieder auf die Fahrbahn zu kommen, querte diese und kam nach links von der Straße ab, wo sie in einen Straßengraben fuhr.

Fahrzeug kippt um

Das Fahrzeug kippte um und blieb auf der rechten Seite liegen. Die Frau wurde leicht verletzt in eine Klinik gefahren. Es entstand ein Schaden von etwa 12 000 Euro.

Von Margrit Hahn