Luckenwalde

Immer wieder fallen in der Stadt Luckenwalde öffentliche Blüh- und Pflanzflächen auf, die scheinbar ungepflegt, wild oder wie Unkraut aussehen. Doch dieser natürliche Bewuchs ist durchaus gewollt. „Denn davon profitieren die Insekten am meisten“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ziel: Bienenfreundliche Stadt

Seit einem Stadtverordnetenbeschluss aus dem Jahr 2017 hat sich Luckenwalde auf die Fahnen geschrieben, eine bienenfreundliche Stadt zu sein. Sobald städtische Flächen bepflanzt werden, wird bei der Auswahl von Bäumen, Gehölzen oder Stauden geprüft, ob diese insektenfreundlich sind und vielen Lebewesen Nahrung bieten. „Dabei ist besonders wichtig, dass sich die Bepflanzung so ergänzt, dass Bienen, Hummeln und Co. möglichst lange Zeit im Jahr Nahrung finden können“, heißt es aus dem städtischen Grünflächenamt. Bei der Neugestaltung des alten Gaswerksgeländes mit Grünflächen und Wegen zum Beispiel, an der Grünfläche Zinnaer Straße/Ecke Breitscheid-Straße oder auch am Weichpfuhl wurde bewusst auf eine abwechslungsreiche insektenfreundliche Bepflanzung geachtet.

Nur zweimal im Jahr wird gemäht

Außerdem werden die Bankette nur noch zweimal im Jahr gemäht, damit verschiedene Pflanzen ihre Samen ausstreuen können, bevor sie unters Rasenmesser kommen. Das betrifft in der Stadt eine Fläche von rund 26.000 Quadratmetern.

Insektenfreundliche Blühstreifen gibt am Treuenbrietzener Tor in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Einige zusätzliche Flächen wurden eigens als Blühstreifen angelegt, so am Schieferling oder Dämmchenweg, andere Flächen für Imker bereitgestellt. Außerdem findet man in der Stadt leuchtend gelbe Schilder mit der Aufschrift: „Bienen-, Futter- und Blühstreifen. Hier blüht es für Bienen, Hummeln und Co. Flächen bitte sauber halten!“ – wie am Frankenfelder Berg oder am Treuenbrietzener Tor. Nicht immer sind dort extra Blumenwiesen angelegt, aber dem natürlichen Bewuchs wird lange Zeit freier Lauf gelassen.

Flyer mit Tipps

Als Handlungsempfehlung für den Klima- und Insektenschutz im eigenen Garten hat die Stadt bereits Anfang des Jahres einen Flyer herausgegeben, der kostenlos im Rathaus erhältlich ist oder auf der Homepage der Stadt heruntergeladen werden kann. „Wir müssen alle etwas für den Erhalt der Bienen, anderer Insekten und Kleinstlebewesen zu tun“, sagt Abteilungsleiterin Michaela Hoffmann.

Von Elinor Wenke