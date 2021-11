Luckenwalde

In der Stadt Luckenwalde sind aktuell 1.477 Hunde angemeldet, darunter mehr als 130 Zweithunde und fünf sogenannte gefährliche Hunde. Die Besitzer der beliebten Vierbeiner müssen von Amts wegen ab nächstem Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen, denn die Stadt Luckenwalde erhöht ab 1. Januar 2022 die Hundesteuer. Die Stadtverordneten stimmten dem Vorhaben jetzt zu.

Bisherige Steuer unter dem Durchschnitt

Die Steuersätze wurden seit dem Jahr 2002 nicht geändert. Dabei wird nach verschiedenen Kategorien unterschieden: Ersthunde, Zweithunde, dritte, weitere und gefährliche Hunde. Ein Vergleich mit umliegenden Kommunen zeigt, dass die bisher erhobene Hundesteuer in fast allen Kategorien unter dem Durchschnitt liegt. Da die Stadt Luckenwalde für 2022 zusätzliche Einnahmen erzielen will, sollen Hundebesitzer nun etwas stärker zur Kasse gebeten werden.

Für einen Hund 15 Euro mehr

Für den ersten Hund werden statt bisher 30 Euro künftig 45 Euro pro Jahr fällig. Für jeden Zweithund erhöht sich die Steuer von 51 auf 66 Euro. Wer drei oder mehr Hunde hält, muss für diese 91 statt bisher 76 Euro zahlen. Damit will man der sozialen Komponente Rechnung tragen und ermöglichen, dass sich auch Einwohner mit geringem Einkommen einen Hund leisten können. Außerdem gibt es derzeit auch 24 steuerbefreite Hunde und Vierbeiner mit ermäßigtem Steuersatz.

Stadt erhofft Mehreinnahmen von 22.000 Euro

Für gefährliche Hunde sind bisher 153 Euro jährlich zu zahlen, künftig 230 Euro. Kann ein Hundehalter ein Negativzeugnis im Sinne der Hundehalterverordnung für seinen Schützling vorlegen, entfällt die Extra-Steuer für den gefährlichen Hund. Die Stadt erhofft sich mit der geänderten Hundesteuer für 2022 Mehreinnahmen von 22.000 Euro, sodass statt der geplanten 48.000 Euro dann 70.000 Euro Steuern für Bello und Co. zu Buche schlagen könnten.

Nach Meinung von Harald-Albert Swik (SPD) ist die Steuer für gefährliche Hunde sehr niedrig angesetzt. „Da müssten wir künftig mal rangehen“, schlug er vor. Auch Anja Jürgen (LÖS) wünscht sich, ein Signal zu setzen, das die Anschaffung von gefährlichen Hunden unattraktiv macht.

Öffentliche Kotbeutel gefordert

Jörg Kirstein (CDU) plädierte für öffentliche Kotbeutel und Abfallbehälter für die Hinterlassenschaften. „Das hat sich in anderen Kommunen bewährt und auch wir haben Gäste mit Hunden in der Stadt“, sagte er. Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) zeigte sich skeptisch: „Wir können die Mehreinnahmen nicht für eine Gegenleistung nutzen und wir wollen den Hundehaltern nicht die Verantwortung abnehmen.“ Auch wenn vor Jahren schon einmal Kotbeutel in der Stadt missbräuchlich genutzt wurden, sprach sich Nadine Walbrach (CDU) erneut für diesen Service aus. „Trotz schlechter Erfahrungen müssen wir mutig für einen Neuanfang sein“, sagte sie.

Von Elinor Wenke