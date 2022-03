Luckenwalde

Um den Menschen zu helfen, die aus der Ukraine vor dem Krieg flüchten und in unserer Region eintreffen, hat die Stadt Luckenwalde ein Spendenkonto eingerichtet. „Das Geld soll ausschließlich dazu dienen, die Geflüchteten zu unterstützen, sich in ihren Unterkünften und Wohnungen bedarfsgerecht einzurichten“, erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD).

Inzwischen hat die Stadt auch den Bedarf an Sachspenden abgefragt und eine Sammelstelle eingerichtet. „Die Sachspenden sollen in die Ukraine gehen, wo sie vor Ort dringend gebraucht werden“, sagt Amtsleiterin Christiane Kaiser. „Sollte sich herausstellen, dass wir auch hier in der Stadt noch Hilfsgüter für die Ankommenden brauchen, sind wir flexibel und sammeln auch dafür.“

Nötig: Decken, Jacken, Hygieneartikel

Benötigt werden vor allem Decken, Steppdecken und Thermodecken, Schlafsäcke, Matratzenschoner, Winter- und Regenjacken. „Natürlich sollen sie nur in sauberem Zustand abgegeben werden“, sagt Christiane Kaiser. An Hygieneartikeln werden Zahnbürsten und Zahncreme, Windeln, Handtücher, Damenbinden, Slipeinlagen und Deo gebraucht. Auch fehlt es an Müllbeuteln, Desinfektionsmitteln und medizinische Masken.

Haltbare Lebensmittel lindern die Not

Lebensmittel können die Not lindern. Geeignet sind Fertiggerichte aller Art, Energieriegel, Rosinen, Nüsse, getrocknete Früchte und Konserven. Medizinische Präparate aus nicht angebrochenen Verpackungen können selbst dann helfen, wenn das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Gesucht werden Schmerz- und Fiebermittel, Produkte gegen Husten und Erkältung, Vitamine, Erste-Hilfe-Sets oder Autoverbandskästen; sie werden auch genommen, wenn das Datum bereits abgelaufen ist.

In den Kriegsgebieten und auf der Flucht werden Taschenlampen, Batterien und Powerbanks benötigt, außerdem Streichhölzer und Kerzen. Für die jüngsten Leidenden, die Kinder, fehlt Beschäftigungsmaterial wie Malbücher und Stifte. „Aus hygienischen Gründen bitte keine Kuscheltiere“, sagt Christiane Kaiser, „viele Kinder auf der Flucht haben ein Kuscheltier dabei.“

Die Sammelstelle für Sachspenden befindet sich am Gewerbehof in der Trebbiner Straße 13. Quelle: Elinor Wenke

Als Sammelstelle ist eine Halle im Luckenwalder Gewerbehof, Trebbiner Straße 13, eingerichtet. Sachspenden können Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr dort abgegeben werden. An der Halle befinden sich Hinweisschilder und eine Klingel. Weitere Informationen unter www.luckenwalde.de.

Erste Sachspenden abgegeben

„Die ersten Spenden sind bereits abgegeben worden“, berichtet Christiane Kaiser am Freitagvormittag. Darunter finden sich Jacken, Decken, Schlafsäcke, Handtücher und Hygieneartikel. „Hier wird alles verpackt und beschriftet“, sagt sie. Zudem gebe es erste Bereitschaften, Transporte in Richtung Ukraine zu übernehmen.

Dolmetscher gesucht

Wenn zu den genannten Zeiten die Abgabe nicht möglich ist, kann telefonisch unter 03371/67 23 55 ein individueller Übergabetermin vereinbart werden. Unter dieser Nummer und per Mail unter presse@luckenwalde.de können Nachfragen zum Thema Ukraine-Hilfe gestellt werden. Unter der Mailadresse können sich auch potenzielle Dolmetscher melden. Gesucht werden Menschen, die ukrainisch sprechen und die Hilfsaktion bei Bedarf unterstützen können. Wer die Möglichkeit hat, Geflüchteten eine Unterkunft zu bieten, sollte sein Angebot per Mail unter ukraine-hilfe@teltow-flaeming.de melden.

Das Spendenkonto der Stadt Luckenwalde: IBAN: DE94 1605 0000 1000 6261 28; BIC: WELADED1PMB; Bank: MBS; Stichwort: Ukraine-Flüchtlingshilfe.

Von Elinor Wenke