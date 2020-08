Luckenwalde

Die Stadt Luckenwalde verwaltet derzeit fünf Garagenkomplexe mit insgesamt 249 Stellflächen. Die Anlagen befinden sich im Grünen Weg, in der Brahmbuschstraße, in der Gottower Straße, am Jüterboger Tor und in der Petrikirchstraße. Die meisten Stellflächen – mit 81 – gibt es im Grünen Weg.

Für die kommenden fünf Jahre plant die Stadt, jährlich etwa 43.000 Euro für Investitionen an den Garagen einzusetzen. Darüber informierte Tomas Blümel vom städtischen Amt für Gebäude- und Beteiligungsverwaltung im Stadtentwicklungsausschuss.

15.000 Euro Mehreinnahmen jährlich

Bisher hat die Stadt jährlich etwa 47.700 Euro an Miet- und Pachtzahlungen eingenommen. Durch die geplante Anpassung der Nutzungsentgelte an die Ortsüblichkeit – in den meisten Fällen eine Erhöhung – geht die Stadt von jährlich 15.000 Euro Mehreinnahmen aus; sie sollen ab 2021 auf knapp 63.000 Euro im Jahr steigen. „Abzüglich der Kosten für die Unterhaltung der Mietgaragen von 20.000 Euro haben wir dann also jährlich rund 43.000 Euro für Investitionen zur Verfügung“, sagte Blümel.

Der Investitionsbedarf ist laut Blümel am Garagenkomplex in der Petrikirchstraße und im Grünen Weg am dringendsten. „Grundsätzlich muss für die Erneuerung von Einfahrten, Fahrbahnen, Beleuchtung oder Regenentwässerung mit Kosten von 100 bis 120 Euro pro Quadratmeter gerechnet werden“, sagte Blümel.

Noch in diesem Jahr soll in der Garagenanlage Petrikirchstraße der erste Bauabschnitt für neue Einfahrten und Regenentwässerung für insgesamt 18.000 Euro fertiggestellt werden. Der zweite Bauabschnitt mit Instandsetzung der Fahrbahn und Beleuchtung erfolgt 2021 für 30.000 Euro.

Jeweils 6000 Euro werden im kommenden Jahr am Jüterboger Tor für die Wege-Beleuchtung sowie für eine Toranlage mit Stabgitterzaun investiert. „Für ein neues Garagentor muss man mit Kosten zwischen 800 und 1000 Euro rechnen“, erklärte Blümel.

Wege-Beleuchtung geplant

Weitere 30.000 Euro sind im Jahr 2022 für den dritten Bauabschnitt an der Petrikirchstraße geplant. 5000 Euro sind für die Wege-Beleuchtung im Grünen Weg vorgesehen, 6000 Euro für die Wege-Beleuchtung in der Gottower Straße und 2000 Euro für einen beleuchteten Weg in der Brahmbuschstraße.

Die größte Investition im Jahr 2023 ist für den vierten Bauabschnitt an der Petrikirchstraße veranschlagt – 35.000 Euro. Dort soll die Instandsetzung der Fahrbahn und der Beleuchtung fortgesetzt werden. Im Grünen Weg werden 7500 Euro locker gemacht, um die Einfahrt zu erneuern.

Hohe Beträge für den Grünen Weg

Die Aufwendungen in den Jahren 2024 und 2025 kommen gänzlich der Garagenanlage im Grünen Weg zugute. Jeweils 42.500 Euro werden für die Regenentwässerung und für die Instandsetzung der Fahrbahn eingesetzt. Um die gesamten Fahrbahnen dort in Ordnung zu bringen, sind laut Tomas Blümel weitere zwei Jahresbeträge notwendig.

Widerstand gegen Pachterhöhungen

Im Vorfeld hatte die Stadtverwaltung angekündigt, zum Januar 2021 für Miet- und Pachtgaragen die Unmsatzsteuerpflicht festzuschreiben und gleichzeitig die Nutzungsentgelte anzupassen. Doch das stieß bei einigen Stadtverordneten auf Widerstand (die MAZ berichtete). Während Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) die Anpassung als Geschäft der laufenden Verwaltung deklariert, sehen die Stadtverordneten darin eine politische Entscheidung und wollen mitreden. Im städtischen Wirtschaftsausschuss soll das Thema nochmals aufgerufen werden.

Von Elinor Wenke