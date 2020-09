Luckenwalde

Für den Hortneubau am Luckenwalder Schulkomplex in der Jahnstraße nimmt die Stadt einen Kommunalkredit von sechs Millionen Euro auf. Die ursprüngliche, von der Kommunalaufsicht bereits genehmigte Kreditaufnahme von vier Millionen Euro muss um zwei Millionen aufgestockt werden. Die Stadtverordneten gaben in dieser Woche dafür grünes Licht.

Eigentlich sollte der Beschluss nur noch ein formaler Akt sein und der offizielle Schlussstrich unter die Planung und den Kreditantrag. Denn der Hortneubau hat längst begonnen. Vor den Ferien wurden erste Vorbereitungen getroffen; vor zwei Wochen wurde offiziell der Grundstein gelegt.

Anzeige

Skepsis und Klärungsbedarf

Doch unter den Stadtverordneten gab es Skepsis und Klärungsbedarf. Im Namen der CDU/FWL/FDP-Fraktion hatte Carsten Nehues ( CDU) einen ganzen Fragenkatalog erstellt, der sich vor allem auf die Finanzen bezog.

Weitere MAZ+ Artikel

Nehues verwies darauf, dass noch im Jahr 2018 von 2,8 Millionen Euro Kosten ausgegangen wurde, später von vier Millionen Euro, jetzt sind es sechs Millionen. Die Verwaltung begründet die Ausgabensteigerung unter anderem damit, dass bei den ersten Planungen die Kosten für die Neugestaltung der Freianlagen und die höheren Anforderungen an die Barrierefreiheit nicht berücksichtigt waren. Außerdem seien auch die Baukosten gestiegen.

Nehues: „Wir wollen Transparenz“

„Wir wollen den Hortbau nicht verhindern“, betonte Nehues, „aber wir wollen Transparenz. Die Kostensteigerungen sind gigantisch und wir wollen nicht leichtfertig Steuergeld verschleudern.“ Nehues forderte eine detaillierte Aufstellung der Kosten und Auskunft darüber, wer die Ausschreibungen und Vergaben ausgearbeitet und geprüft hat.

Rückendeckung erhielt er von Anja Jürgen (Grüne/LOS). „Ich habe das Thema noch nicht hundertprozentig durchschaut und vermisse einen detaillierten Kostenplan. Es geht nur um Transparenz“, sagte sie.

Baustelle am Schulkomplex in der Jahnstraße. Quelle: Elinor Wenke

Ingo Reinelt, Amtsleiter für Gebäude- und Beteiligungsverwaltung, verwies darauf, dass die ersten Entwürfe nur Vorplanungscharakter hatten und viele Details einer Fachplanung erst später dazu kamen. „Als den Stadtverordneten Anfang 2019 die Entwurfsplanung vorgestellt wurde, war der Kostenrahmen von sechs Millionen Euro bereits bekannt“, sagte Reinelt. Die Fachplanung einschließlich der Außenanlagen sei im Bildungsausschuss und im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt worden.

Bürgermeisterin verteidigt Kostenvolumen

Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) verteidigte das Kostenvolumen. „Das ist nicht jenseits von Gut und Böse, sondern vergleichbar mit ähnlichen Vorhaben in anderen Kommunen“, sagte sie. Den Skeptikern warf sie vor: „Sie hätten die Bedenken vorher anbringen können, auch im Finanzausschuss war dazu Gelegenheit.“

Ihr Parteikollege Peter Gruschka pflichtete ihr bei. „Sie haben die Fragen nicht rechtzeitig gestellt“, sagte er und wollte wissen: „Welche Relevanz haben Ihre Fragen für die heutige Beschlussvorlage?“

Der Hort wird an die Mensa angebaut. Quelle: Elinor Wenke

Auch Norbert Jurtzik ( SPD) zeigte sich irritiert: „Es ist doch der ganz normale und übliche Ablauf eines Bauvorhabens. Prognosen wurden erstellt, Kosten plausibel erklärt“, sagte er. „Ihr Reingrätschen heute erschließt sich mir nicht. Wir sollten abstimmen.“

Genau das taten die Stadtverordneten dann auch und stimmten bis auf eine Enthaltung ( CDU) für die Aufnahme des Kredites.

Von Elinor Wenke