Stadt plant Straßenausbau für sieben Millionen Euro

Luckenwalde

Die Stadt Luckenwalde plant derzeit Straßenbaumaßnahmen in sieben Straßen und Bereichen für Gesamtkosten von mehr als sieben Millionen Euro. Sie sind in einem Straßenausbauprogramm aufgelistet, das dem Stadtentwicklungsausschuss und den Stadtverordneten mit einer Informationsvorlage zur Kenntnis gegeben wurde.

In Angriff genommen werden sollen die Rudolf-Breitscheid-Straße, die Buchtstraße, Dessauer und Anhaltstraße. Weiterhin stehen die Frankenfelder Chaussee, die Puschkinstraße und der Bereich rund um die Burg auf dem Programm. Zumindest auf dem Papier, denn wann die Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden können, scheint noch nicht absehbar.

Stadt mit Einnahmenverlusten

Nach der Abschaffung der Straßenbaubeiträge muss die Stadt zunächst auf geplante Anliegerbeiträge und Vorausleistungen für die Dahmer und Mehlsdorfer Straße von mehr als einer Million Euro verzichten. Zwar wird das Land Kompensationszahlungen leisten, für Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) ist die Entscheidung dennoch ein grober Einschnitt. Den Einnahmenverlust werde man wohl zwei bis drei Jahre vor sich herschieben, erklärte sie. „Dieses Geld muss man erst einmal wieder einspielen. Das wird den Straßenbau hemmen“, ist sie überzeugt.

Die Frankenfelder Chaussee soll auf einer Länge von 3.170 Metern ausgebaut werden, davon auf 700 Metern zwischen Brandenburger Straße und Zapfholzweg. 1,45 Millionen Euro sind dafür eingeplant; die Stadt hofft auf Fördermittel.

Anhaltstraße in der Vorplanung

In der Vorplanung ist die Anhaltstraße. Auf 945 Metern Länge soll die Huckelpiste zwischen Zillestraße und An den Ziegeleien durch eine Asphalt-Fahrbahn ersetzt werden. 1,67 Millionen Euro sind dafür veranschlagt.

Das Straßenbauprogramm ist mit der Nuthe Wasser und Abwasser Gmbh (Nuwab) abgestimmt, da oftmals auch Trinkwasserleitungen sowie Schmutz- und Regenwasserkanäle in einem schlechten Zustand sind und ausgetauscht werden sollen. So beispielsweise in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Dort werden zwischen Mauerstraße und An den Giebeln auf einer Länge von 205 Metern auch die Kanäle erneuert.

Der 185 Meter lange Abschnitt in der Dessauer Straße soll saniert werden. Quelle: Elinor Wenke

Die Ausführungsplanung gibt es bereits für die Dessauer Straße im letzten unsanierten Abschnitt zwischen Brandenburger und Neuer Beelitzer Straße. Auf 185 Metern werden Fahrbahn, Gehweg und Kanäle auf Vordermann gebracht.

Neu geordnet werden soll der Bereich der Salzufler Allee zwischen den Kreuzungen Kleiner Haag und Haag/ Beelitzer Straße.

Von Elinor Wenke