Stadt plant Forum für Kinder und Jugendliche

Luckenwalde

Die Stadtverwaltung Luckenwalde hat von den Stadtverordneten den Auftrag erhalten, das erste Kinder- und Jugendforum in der Stadt zu organisieren. Damit soll die Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen an der Stadtpolitik, wie sie neuerdings auch die brandenburgische Kommunalverfassung vorschreibt, gefördert werden. Auch wenn die Coronakrise die Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit völlig durcheinander gewirbelt hat, hat die Verwaltung bereits Ideen für ein sogenanntes Barcamp entwickelt – eine Art Diskussionsforum mit offener Agenda.

Für die Jugend zwischen zehn und 27

Dabei handelt es sich um eine zweitägige Veranstaltung für junge Leute zwischen zehn und 27 Jahren. Gäste außerhalb dieses Altersbereiches können passiv daran teilnehmen. Sinn des Barcamps ist es, keine Themen für die Veranstaltung vorzugeben, sodass Inhalte und Abläufe von den Teilnehmern eigenständig benannt werden. Um einen bestmöglichen Erfolg zu erreichen, will die Stadt aber eine professionelle Moderation in Anspruch nehmen.

Veranstaltungsort im Visier

Als Veranstaltungsort wird ein zentral gelegener und fußläufig erreichbarer Ort favorisiert – etwa die Präsenzstelle im Gewerbehof an der Beelitzer Straße oder das Friedrich-Gymnasium in der Parkstraße.

Als optimaler Zeitpunkt waren ursprünglich die Tage zwischen dem 16. und 18. Juni vor den Sommerferien angepeilt worden, aber aufgrund der Corona-Einschränkungen steht diese Planung noch völlig in den Sternen.

Der Juni-Termin dürfte schon deshalb sehr wackelig sein, weil die Veranstaltung vorher in den Schulen beworben werden soll. Darüber hinaus sind Plakate und Flyer geplant. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. eli

Von Elinor Wenke