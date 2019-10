Stadt hat Spielplatz am Schieferling leer geräumt

Luckenwalde

Wo einst im Luckenwalder Schieferling Kinder an Wippe und Rutsche gespielt haben und Bänke standen, befindet sich jetzt eine Wildwuchs-Fläche ohne Geräte. Der Spielplatz befand sich viele Jahre direkt neben der ehemaligen, jetzt leer stehenden Schule. Die Stadt hat ihn inzwischen leer geräumt.

Darüber ärgern sich Anwohner. Am MAZ-Lesertelefon monierte ein Senior, dass die Anlieger des Sanierungsgebietes „Auf dem Sande“, zu dem der Schieferling gehört, mit Gestaltungsforderungen belegt werden, benachbarte Gebäude aber vor sich hin vegetieren und der Spielplatz „klammheimlich“ von der Stadt aufgegeben wurde.

Weniger Besucher

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Michaela Hoffmann vom Grünflächenamt. Der Platz sei seinerzeit von Schülern der Grundschule an der Stiege gut besucht gewesen. „Wir beobachten aber seit Jahren, dass das seit der Schließung der Grundschule enorm nachgelassen hat“, so Hoffmann. Deshalb habe man sich entschlossen, diesen Spielplatz zu schließen und dafür den Spielplatz am Treuenbrietzener Tor aufzuwerten. Für den Platz am Schieferling gibt es derzeit noch keine neue Verwendung.

Von Elinor Wenke