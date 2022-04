Luckenwalde: Stadt sammelt Sachspenden für ukrainische Geflüchtete

Luckenwalde

Die Halle am Luckenwalder Gewerbehof in der Trebbiner Straße 13 füllt sich noch immer mit Sachspenden für Kriegsopfer aus der Ukraine. Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere Hilfslieferungen in Richtung Polen und Ukraine losgeschickt wurden, sammelt die Stadt in dieser Woche Sachspenden für ukrainische Geflüchtete, die in Luckenwalde Wohnungen beziehen.

Amtsleiterin Christiane Kaiser: „Wie viele Geflüchtete hier schon untergekommen sind, können wir nicht genau sagen, denn etliche sind auch bei Privatleuten untergebracht. Aber die Wohnungsgesellschaft ,Die Luckenwalder’ hat bereits elf Wohnungen für geflüchtete Familien vorbereitet.“ Damit sich die Neuankömmlinge hier mit dem Nötigsten einrichten können, bittet die Stadt um gut erhaltene Sachspenden.

Dringend benötigt: Geschirr und Bettzeug

Benötigt werden vor allem Geschirr, Besteck, Schüsseln, Gläser, Pfannen und Töpfe, aber auch Bettdecken, Kissen, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher und Lampen. Noch bis einschließlich Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr werden die Spenden von Stadtangestellten im Gewerbehof angenommen. Die hilfsbereiten Menschen werden gebeten, wirklich nur funktionstüchtige und saubere Utensilien anzubieten.

Auch Schulutensilien für ukrainische Kinder wurden zum Gewerbehof gebracht. Quelle: Elinor Wenke

„Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend“, lobt Christiane Kaiser, „täglich kommen neue Güter an.“ Gespendet wurden zum Teil nagelneue Decken, Handtücher und Bettwäsche. „Aber auch vier Fahrräder waren schon dabei“, sagt Christiane Kaiser.

Viele Sachspenden wurden schon abgegeben – vom Geschirr bis zum Fahrrad. Quelle: Elinor Wenke

Mitarbeiterin Carola Schütze zeigt auf einen großen Stapel gut erhaltener Matratzen. „Die kommen vom Ringerstützpunkt.“ Auch Fahrradhelme für Kinder und Erwachsene wurden abgegeben. Sie werden ebenso gern entgegengenommen wie Fahrradsitze, Kinderstühle und Laufräder für Kinder. Ein ortsansässiger Gastronom spendierte 15 Polsterstühle, ein Muster steht im Gewerbehof. „Zur Unterstützung ukrainischer Schulkinder sammeln wir Federtaschen, Sportbeutel und Sporttaschen, Bleistifte, Buntstifte, Füller, Brotdosen und Trinkflaschen“, sagt Christiane Kaiser.

Möbel per Foto anbieten

Wer Möbel beisteuern kann, sollte sich telefonisch unter 03371/67 23 55 oder per Mail unter mailto:presse@luckenwalde.de melden und möglichst ein Foto zusenden. Bei Bedarf wird ein Transport organisiert.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ukrainische Flüchtlinge können sich in diesen Tagen auch selbst Utensilien aus dem Gewerbehof abholen. „Wir helfen bei der Auswahl und achten auf eine gerechte Verteilung“, sagt Carola Schütze.

Spendenkonto: Fast 23.000 Euro

Das Spendenkonto der Stadt für ukrainische Geflüchtete ist inzwischen auf 22.800 Euro angewachsen. Das heißt, im Durchschnitt hat jeder Luckenwalder einen Euro gespendet. „Von der kleinen Spende aus Familien bis zur großen Zuwendung aus Unternehmen war alles dabei“, konstatiert Christiane Kaiser.

Zuschuss für Schulausstattung

Und das erste Geld wurde bereits ausgezahlt. „Es wurde der Antrag gestellt, bei der Schulausstattung für ein Kind zu helfen, das seit Montag in Luckenwalde die Schule besucht“, berichtet die Amtsleiterin. „In diesem Fall zahlen wir einen einmaligen Zuschuss von 150 Euro“, so Kaiser.

Begegnungscafé am 2. Mai

Damit Ankömmlinge aus der Ukraine Kontakte knüpfen und sich vernetzen können, lädt die Stadt für den 2. Mai zum ersten Ukrainischen Begegnungscafé ein. Ab 14.30 Uhr sind Interessierte in der Bibliothek im Bahnhof willkommen. Neben der Stadt sind auch der Landkreis, das DRK, die Volkshochschule und Sprachmittler vertreten. Für Mädchen und Jungen wird bei Bedarf eine Kinderbetreuung angeboten.

Von Elinor Wenke