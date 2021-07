Luckenwalde

Über alle Parteigrenzen hinweg haben sich Luckenwaldes Stadtverordnete für eine gemeinsame Spende für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands entschieden: Einen Euro für jeden Einwohner und jede Einwohnerin spendet die Kreisstadt an eine gemeinnützige Organisation, um die Folgen der Katastrophe zu lindern. Insgesamt macht das 21.000 Euro.

Kämmerin Angela Malter (l.) und Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide bei der Unterschrift der Spende. Quelle: Victoria Barnack

Im Luckenwalder Rathaus hatten in der vergangenen Woche immer wieder Bürgerinnen und Bürger angerufen, die tatkräftig oder mit einer Spende helfen wollten. In einer Dienstberatung überlegten Bürgermeisterin und Kämmerin dann gemeinsam mit den anderen Fachbereichen, wie man sinnvoll Hilfe leisten kann. „Im Gespräch mit dem Städte- und Gemeindebund war schnell klar, dass Sachspenden nicht mehr zielführend sind“, berichtet Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD). Auch der Kontakt zum DRK und dem THW bestätigte das. „Finanzielle Hilfe hingegen kann jetzt zielgerichtet eingesetzt werden und kommt genau dort an, wo sie gebraucht wird“, sagt sie.

Die Stadtverordneten zeigten sich von dem Vorschlag aus dem Rathaus schnell angetan. „Auf unsere Anfrage per Mail am Donnerstagabend gab es binnen weniger Stunden die ersten positiven Rückmeldungen“, sagt Herzog-von der Heide, „sowohl von Fraktionen als auch von einzelnen Stadtverordneten, zum Beispiel: Schade, dass Luckenwalde nicht schon 25.000 Einwohner hat.“

Die Überweisung für Spende von 21.000 Euro hat Luckenwaldes Kämmerin gern unterschrieben. Quelle: Victoria Barnack

Inzwischen ist der Scheck unterschrieben. Die 21.000 Euro werden an anderer Stelle, bei der Bau-Unterhaltung, eingespart. Mit der mehr als symbolischen Summe verbinden Verwaltung und Stadtverordnete einen Appell: „Wir wenden uns auch an unsere Bürgerschaft und bitten darum, dass jeder, dem es möglich ist, durch eine eigene Spende die Hilfsgelder aus Luckenwalde aufstockt“, erklärt die Bürgermeisterin.

Wie dringend die Unterstützung in dem Katastrophengebiet benötigt wird, können einige Luckenwalder inzwischen aus erster Hand berichten. Am Wochenende war Angela Teuber mit ihrer Familie im schwerst betroffenen Kreuzberg (Rheinland-Pfalz) vor Ort. „Was diese Menschen dort leisten, kann man sich nicht vorstellen, wenn man nur die Bilder aus dem Fernsehen kennt“, sagt sie.

Teuber hatte zuvor unter Freunden und der Kundschaft in ihrem Fußpflege- und Nagelstudio in der Straße des Friedens gesammelt. Von den fast 2.000 Euro kaufte sie auf dem Baumarkt Material, das jetzt besonders wichtig ist: Kanister, Benzin, Besen, Schippen, Stromaggregate. Sachspenden wie Kleidung, bestätigt die Helferin, sind vor Ort nicht mehr nötig und auch kaum noch logistisch zu organisieren.

Bleibende Eindrücke vom Hilfseinsatz

„Mir geht ein älteres Pärchen nicht aus dem Kopf“, erzählt Angela Teuber nach ihrer Rückkehr. „Wir mussten mehrmals an ihrem Haus vorbeifahren, sie saßen vor ihrem Haus auf der Treppe, aßen etwas und zwei Meter vor ihnen baggerte ein Bagger ihr Hab und Gut auf einen Lkw. Die Frau wirkte auf mich, als hätte sie noch nicht realisiert, was da los sei. Sie schaute nur ins Leere.“

Die Luckenwalderin ist froh, vor Ort wenigstens ein bisschen geholfen zu haben. Sie berichtet von einer großen Dankbarkeit. „Wir wurden angesprochen woher wir kamen, für was TF steht“, erzählt sie. „Ich erklärte ihnen, wir kommen vom Rand Berlins. Die wollten es gar nicht glauben, dass es Menschen gibt, die sich so weit auf den Weg machen, um dort zu helfen.“

Wer sich der Spendenaktion der Stadt Luckenwalde anschließen möchte, nutzt bitte das DRK-Konto mit der IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07 Stichwort: Hochwasser.

Von Victoria Barnack