Stadt sucht Straßennamen am Zapfholzweg

Luckenwalde

Am westlichen Stadtrand von Luckenwalde – auf der Fläche zwischen dem Biotechnologiepark und dem Anschluss zur neuen B 101 – entsteht derzeit das neue Gewerbe- und Industriegebiet Zapfholzweg. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Areal als Kriegsgefangenenlager, das sogenannte Stalag III A, und danach von der Sowjetarmee genutzt. Nach der Wende lag es brach.

Die Stadt Luckenwalde hat die Fläche erworben, geräumt, archäologisch dokumentiert und die planungsrechtlichen Voraussetzungen für dieNutzung als Gewerbe- und Industriegebiet geschaffen. Die weitere Erschließung ist mit Kosten von zwei Millionen Euro veranschlagt, für die es im vergangenen Jahr1,7 Millionen Euro Fördermittel gab. Für die bevorstehende Ansiedlung von Betrieben wurden zwei Erschließungsstraßen als Stichstraßen hergestellt.

Für die neuen Straßen am Zapfholzweg werden Namen gesucht. Quelle: Elinor Wenke

„Für diese zwei Straßen werden jetzt Straßennamen gesucht“, sagt Anke Grund vom Stadtplanungsamt. Und die Bevölkerung soll ein Wörtchen mitreden. Jeder Bürger ist eingeladen, Vorschläge für die Namen einzureichen.

Stadtverordnete entscheiden

„Ein hoher Wiedererkennungswert und ein örtlicher Bezug wären wünschenswert“, erläutert Anke Grund. Es könnten sowohl Objekt-, als auch Personennamen, aber auch sinnbildliche Bezeichnungen eingereicht werden. Die Vorschläge werden vom Stadtplanungsamt gesammelt und in einer Art Hitliste zusammengestellt. Die Entscheidung treffen schlussendlich die Stadtverordneten. Eventuell könnte es dort eine weitere neue Straße geben.

„Wir halten uns als Verwaltung zurück“, sagt Anke Grund, „bei neuen Straßennamen wird immer die Bevölkerung einbezogen.“ Als jüngste Straßen hatten der Grundgrabenweg im Industriegelände und der Hermann-Henschel-Weg neben der neuen Feuerwache ihre Namen erhalten.

Neuansiedler stellen sich vor

Vorschläge können bis zum 20. November an das Luckenwalder Stadtplanungsamt im Rathaus eingereicht werden. „Wir sind gespannt auf die Ideen“, sagt Anke Grund. Möglicherweise werden auch von den Neuansiedlern welche eingereicht, denn am Dienstag stellen sich im städtischen Wirtschaftsausschuss ein Metallbau- und ein Messtechnik-Unternehmen vor.

Vorschläge per Post an Stadt Luckenwalde, Stadtplanungsamt, Markt 10, 14943 Luckenwalde, per Mail an bauplanung@luckenwalde.de oder telefonisch bei Anke Grund unter 0 33 71/67 23 53.

Von Elinor Wenke