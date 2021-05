Luckenwalde

Der Luckenwalder Stadtbus wird voraussichtlich künftig nicht nur montags bis freitags auf Achse sein, sondern auch an den Wochenenden. Einem entsprechenden Prüfauftrag der Fraktion Linke/BV an die Stadtverwaltung haben die Stadtverordneten am Dienstagabend mehrheitlich zugestimmt. Ob die Linie an den Tagen kostenlos genutzt werden kann – so die ursprüngliche Intension der Linksfraktion – steht aber noch völlig in den Sternen.

Stadt zahlt bereits einen Zuschuss

Die Antragsteller wollen von der Verwaltung eine Kostenkalkulation und danach mit den Stadtverordneten entscheiden, ob die Mehraufwendungen inklusive eines kostenlosen Tickets aus dem Stadthaushalt bezahlt werden können. Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide (SPD) hatte eine Finanzierung abgelehnt, da für den Nahverkehr der Landkreis zuständig ist und die Stadt bereits einen Zuschuss zur Stadtlinie zahlt. Auch andere Stadtverordnete sprachen sich gegen den Nulltarif aus.

Heiße Debatte

Die meisten Stadtverordneten wollen eigentlich das Gleiche: die Stadtbuslinie attraktiver machen und das Angebot erweitern. Doch die einzelnen Ansichten gehen auseinander, sodass man sich beim Schlagabtausch vor der Abstimmung fast überworfen hatte.

Felix Thier (Linke) begann nicht nur mit einer glühenden Werbe-Rede für die kostenlose Nutzung des Stadtbusses am Wochenende, sondern auch mit einem Rundumschlag gegen die Landespolitik, die Bürgermeisterin und andere Parteien. „Wir haben dankbar angenommen, dass der Landkreis uns die B 101, den Biopark und die Fläming-Skate vor die Tür gesetzt hat, nun soll er auch noch den gesamten öffentlichen Nahverkehr bezahlen? Und gleichzeitig fordern die Kommunen, die Kreisumlage zu senken“, wunderte er sich.

Der Stadtverkehr soll erweitert werden. Quelle: Elinor Wenke

Thier fordert, dass die Stadt die Erhöhung des Bus-Standards selbst finanziert, um die Innenstadt und den Handel zu beleben. „Die Stadt sollte nicht immer nur verwalten, sondern auch gestalten. Seien wir mal mutig und nehmen wir Geld in die Hand“, forderte er.

SPD gegen Nulltarif

„Ich bin sehr erstaunt über diesen Rundumschlag“, sagte Harald-Albert Swik (SPD). Seine Fraktion sei für die Erweiterung des Angebots. „Aber von einer Entgeltfreiheit halten wir nichts. Und es ist Quatsch, dass Massen an Leuten in die Innenstadt strömen würden, nur weil sie 1,50 Euro für ein Busticket sparen.“

Nahverkehrsplan mit Neuerungen

Die Bürgermeisterin beschwichtigte: „Es gibt große Schnittmengen zwischen Ihrem Antrag und dem Anliegen der Verwaltung“, wandte sie sich an die Fraktion Linke/BV. „Wir wollen das Defizit beseitigen, dass unsere Einwohner am Wochenende nicht mobil sind.“ Im Übrigen konnte sie verkünden, dass der Landkreis laut Kreistagsbeschluss im neuen Nahverkehrsplan vorsieht, die Stadtlinie 772 künftig an sieben Tagen in der Woche fahren zu lassen. Das sei eine gute Nachricht. „Die Kommune muss 50 Prozent der Kosten tragen. Nun muss der Landkreis erklären, ab wann das möglich ist und welche Zusatzkosten entstehen“, sagte sie.

Von Elinor Wenke